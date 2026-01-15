Transnordestina deve realizar 3ª viagem-teste ainda em janeiro

Transnordestina já fez duas viagens-teste, uma com carga de milho e outra com carga de sorgo / Crédito: Yasmin Fonseca/MIDR

A Ferrovia Transnordestina deve realizar sua terceira viagem-teste ainda no mês de janeiro. Foi o que informou o diretor comercial e de terminais da TLSA, Alex Trevizan, em entrevista à Rádio O POVO CBN, no quadro Guia Econômico. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

“Tem a questão de precisar ter um local para estacionar essas carretas, para não gerar aquele tumulto de carretas na rodovia, etc. Então a gente tem que se preocupar com diversos fatores que não envolvem só a ferrovia, mas envolvem a logística como um todo”, prosseguiu Trevizan. “E é isso, a gente está só coordenando essa questão no Ceará. Já em Pernambuco, já tem o ponto onde a gente vai fazer o carregamento, que é lá na cidade de Trindade”, completou. A primeira operação-teste da Transnordestina ocorreu no dia 19 de dezembro, marcando um novo avanço no projeto ferroviário considerado estratégico para o desenvolvimento do Nordeste. O trajeto experimental foi realizado entre Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu, no Ceará, em um trecho de 585 quilômetros. A composição contou com uma locomotiva e 20 vagões, que transportaram uma carga de milho, após cerca de 12 horas de viagem. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDIR), a operação teve como objetivo testar os sistemas de carga, descarga e a operação em marcha ao longo do percurso.

Já a segunda viagem de teste para o transporte de grãos com destino ao Ceará, ocorreu entre os dias 11 e 12 deste mês. A operação teve o deslocamento de 20 vagões carregados com sorgo, que saíram do de Bela Vista do Piauí com destino a Iguatu, no Centro-Sul cearense. A carga foi destinada às granjas da região central do Ceará. Na última operação, também foram utilizados 20 vagões carregados com sorgo, grão amplamente utilizado na alimentação animal. A avaliação sobre as duas viagens é positiva. "A gente reconhece que a operação atendeu a nossa expectativa, a questão de tempo de carregamento, tempo de percurso da composição da origem ao destino, a própria descarga em Iguatu. Foi um momento histórico para o Ceará, para o Nordeste , para o Brasil. Depois fizemos carregamento de sorgo e que também teve o mesmo desempenho". Ele explica que, por enquanto, ainda não dá para fazer uma avaliação mais segura de redução de custos no transporte de cargas nas viagens já realizadas, mas os estudos apontam que, quando a ferrovia estiver totalmente implementada, a economia pode chegar a 50% no transporte de algumas cargas.