Porto do Mucuripe: navio de cruzeiro chega neste sábado, 17

O Porto de Fortaleza, localizado no bairro Cais do Porto, no Ceará, recebeu neste sábado, 17 de janeiro, o Vista, terceiro navio de cruzeiro da temporada 2025/2026. O cruzeiro de luxo da empresa norte-americana Oceania Cruises passou a operar em 2023.

Com a bandeira das Ilhas Marshall, o Vista tem capacidade para 1.200 passageiros, e aproximadamente 800 tripulantes.

O navio de cruzeiro veio de Belém e ainda hoje, 17, segue viagem com destino a Recife, às 20h. A atual temporada de navios de cruzeiro começou em novembro de 2025, com a chegada do navio SH Veja. Conforme informações da Empresa Cearense de Turismo (Emcetur), pelo menos mil pessoas visitarão o espaço, vindas de ônibus, vans e táxis.

Ainda neste mês de janeiro, no dia 31, o porto receberá o navio Aidamar, e, em fevereiro, o Artania.