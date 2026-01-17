Mercosul-UE: acordo será assinado às 13h em Assunção

Tratativas para viabilizar o acordo foram lideradas por Ursula von der Leyen, presidente da comissão europeia, e o presidente Lula / Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) está prevista para às 13 horas deste sábado, 17, em Assunção, informou o governo do Paraguai que preside temporariamente o bloco sul-americano. A cerimônia, que terá início às 12h, será realizada no Grande Teatro José Asunción Flores do Banco Central do Paraguai - mesmo local onde o tratado fundador do Mercosul foi assinado em 1991. O acordo é o mais significativo já alcançado pelo Mercosul em acesso de mercado e vai criar a maior área de livre-comércio do mundo, após 26 anos de negociações.

Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 22 trilhões de euros. O acordo deve atingir o máximo de liberalização prevista em 15 anos.