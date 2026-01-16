União Europeia aprova acordo com Mercosul: o que acontece agora?

EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images Em dezembro de 2024, os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram, em Montevidéu, a conclusão das negociações do acordo de livre comércio. Agora, tratado foi aprovado na UE Os países da União Europeia (UE) aprovaram provisoriamente nesta sexta-feira (9/1) o acordo comercial com o Mercosul, informou o Chipre, país que exerce a presidência rotativa do bloco. A maioria dos 27 países da União Europeia votou a favor do texto em uma reunião de embaixadores realizada em Bruxelas.

Apenas França, Polônia, Irlanda, Áustria e Hungria votaram contra, disseram fontes diplomáticas à agência de notícias Reuters. A Bélgica se absteve. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou a aprovação de um "dia histórico para o multilateralismo." "Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo", disse Lula. "A decisão chancelada pelo lado europeu une dois blocos que, juntos, somam 718 milhões de pessoas e um PIB de US$ 22,4 trilhões [R$ 120 trilhões]."

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da UE, afirmou que "todos ganham" com o acordo. "Como um dos principais parceiros comerciais e de investimento do Mercosul, ele criará mais oportunidades de negócios e impulsionará o investimento europeu em setores estratégicos", disse Von der Leyen. "As exportações da UE para o Mercosul devem crescer quase 50 bilhões de euros [R$ 311,5 bilhões] até 2040, enquanto as exportações do Mercosul, por sua vez, poderão aumentar em até 9 bilhões de euros [R$ 56 bilhões]."

O acordo de livre comércio foi aprovado apesar da oposição de França, Irlanda e outros países que afirmam que o pacto pode impactar negativamente seus setores agropecuários. O governo alemão também confirmou, em nota, a aprovação. "O acordo comercial entre a UE e o Mercosul é um marco na política comercial europeia e um importante sinal da nossa soberania estratégica e capacidade de ação", diz o comunicado assinado pelo chanceler Friedrich Merz. Já o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que conversou com Lula na manhã desta sexta, comemorou a possibilidade do acesso de empresas espanholas ao mercado sul-americano.

"A Europa poderá manter um vínculo forte com essa região irmã e estratégica que é a América Latina", escreveu Sánchez. Se entrar em vigor, o acordo criará uma das maiores áreas de livre-comércio do mundo. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) celebrou o sinal verde europeu, prevendo impactos econômicos e sociais expressivos no país.