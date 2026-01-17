Sem Lula, Mercosul e UE assinam acordo de comércio no Paraguai

Bandeiras do Brasil e do Mercosul lado a lado. Acordo entre o bloco e a União Europeia foi aprovado e é assinado entre as partes neste sábado / Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O Mercosul e a União Europeia assinarão, às 13 horas deste sábado (17), em Assunção, no Paraguai, um acordo que criará uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, em um encontro histórico em tempos de protecionismo, marcado pela ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por protestos na Europa. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O acordo que vem sendo negociado desde 1999 entre a UE e os membros fundadores do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) criará um mercado que representa 30% do PIB mundial e abrange mais de 700 milhões de consumidores.

A avaliação é de que Mercosul e União Europeia prontos para assinar acordo em busca de 'terceira via' nas relações internacionais em relação às potências Estados Unidos e China.



Em contrapartida, facilita a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América do Sul. Presidentes sulamericanos participam, mas Lula, não Além do presidente anfitrião, Santiago Peña, participará da assinatura o seu par uruguaio, Yamandú Orsi, e é esperada a presença do mandatário argentino Javier Milei. O acordo foi promovido especialmente por Lula, que, no entanto, não conseguiu que fosse assinado em dezembro em Foz do Iguaçu, como estava previsto.