Entenda como o Ceará será beneficiado com o acordo Mercosul-UE

Entenda como o Ceará deve ser beneficiado com o acordo Mercosul-União EuropeiaSetores do agronegócio cearense estão animados com perspectivas de mais exportações para países europeus, destaque para frutas e pescados
A assinatura do acordo de comércio entre Mercosul e União Europeia (UE) promete potencializar o saldo positivo envolvendo a balança comercial cearense com os países do bloco. O setor mais animado é o agronegócio, principalmente nos segmentos de frutas e pescados.
Em 2025, a relação comercial entre Ceará e UE foi a melhor desde 2017. No acumulado do ano passado, destaque para as vendas de produtos de ferro e aço, exportado em abundância para países como Polônia, França, Itália e Alemanha.
Há ainda as vendas de rochas ornamentais para a Itália, somando US$ 52,69 milhões. Atualmente, o agronegócio cearense aparece com grande participação nas exportações com o melão, vendido para a Holanda (mais de US$ 46,2 milhões em um ano) e Espanha (US$ 10,5 milhões).
Para o futuro, o setor de frutas mantém altas expectativas na ampliação da participação que têm no mercado comum europeu. Luiz Roberto Barcelos, diretor da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), destaca que a Europa é o principal destino da fruticultura nacional.
O equivalente a 70% dos produtos exportados pelos produtores brasileiros são destinados à Europa. Mas a abertura é importante principalmente para a redução das tarifas. Para Luiz, o produto brasileiro fica ainda mais competitivo em relação aos concorrentes internacionais e a tendência é elevar a oferta no continente.
Ele destaca que esse impulso para o setor deve ser relevante sobremaneira para o Nordeste, como as produções de manga e uva do Vale do São Francisco (entre a Bahia e Pernambuco), e de melão e melancia na Chapada do Apodi (entre o Ceará e o Rio Grande do Norte), estimulando ainda a movimentação portuária e geração de empregos no agro.
“A Europa é muito importante para a fruticultura, principalmente porque pagamos em média 10% de imposto ao entrar no continente. No caso da uva é 14%, do melão é 8,8% e, somado ao valor do frete, onera. Para nós, o acordo é muito importante, especialmente porque os nossos principais concorrentes na exportação de frutas frescas e tropicais não eram taxados”, afirma.
Em relação ao Ceará, para além das frutas, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, mantém esperança sobre o aumento das exportações de pescados cearenses.
O foco seria em atum, peixes vermelhos, lagosta e camarão. Destes, apenas o camarão ainda não tem mercado aberto por razões sanitárias, o que promete ser revertido em breve a partir de diálogos que têm sido abertos.
Amílcar destaca que o Equador exporta o equivalente a US$ 6 bilhões de camarão por ano. E o Ceará pode avançar neste mesmo sentido. Atualmente, a meta do agronegócio do Estado é alcançar a marca de US$ 1 bilhão em vendas ao Exterior.
Do montante projetado, em 2025 o agro cearense conseguiu exportar mais de US$ 500 milhões, mesmo em contexto de taxação dos Estados Unidos, que ainda afeta alguns segmentos.
“A abertura de mercado Mercosul-União Europeia é uma excelente notícia neste início de ano. A perspectiva é aumentar nossas exportações, contrabalanceando um pouco após as tarifas dos EUA, que continua afetando alguns produtos, como os pescados”, pontua.
Mesmo com o tarifaço, as exportações do agro cearense apresentaram crescimento de quase 20% no ano. Segundo o presidente da Faec, se não fossem as tarifas, o crescimento seria superior a 30%.
Relação comercial entre Ceará e União Europeia (em US$ FOB)
- Série histórica recente: Exportação / Importação / Saldo
2015: 295.181.139 / 464.982.445 / -169.801.306
2016: 350.386.735 / 572.635.299 / -222.248.564
2017: 512.933.876 / 239.813.922 / 273.119.954
2018: 431.094.606 / 280.750.679 / 150.343.927
2019: 434.104.489 / 264.546.940 / 169.557.549
2020: 250.953.456 / 420.370.878 / -169.417.422
2021: 224.126.439 / 399.697.170 / -175.570.731
2022: 539.367.043 / 426.499.428 / 112.867.615
2023: 367.804.798 / 372.550.652 / -4.745.854
2024: 259.967.438 / 304.972.233 / -45.004.795
2025: 447.057.418 / 250.025.038 / 197.032.380
Principais produtos exportados pelo Ceará para países da União Europeia em 2025
- Produtos semimanufaturados de ferro e aço não ligado - Polônia (US$ 56,5 milhões)
- Quartzitos em blocos ou placas - Itália (US$ 52,6 milhões)
- Melões frescos - Holanda (US$ 46,2 milhões)
- Produtos semimanufaturados de ferro e aço não ligado - França (US$ 43,3 milhões)
- Produtos semimanufaturados de ferro e aço não ligado - Itália (US$ 25,3 milhões)
Fonte: Comexstat/Mdic
