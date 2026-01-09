Entenda como o Ceará será beneficiado com o acordo Mercosul-UE

Aumento da exportação de melão é projetada pelo setor do agronegócio a partir da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia / Crédito: Aurelio Alves

A assinatura do acordo de comércio entre Mercosul e União Europeia (UE) promete potencializar o saldo positivo envolvendo a balança comercial cearense com os países do bloco. O setor mais animado é o agronegócio, principalmente nos segmentos de frutas e pescados. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em 2025, a relação comercial entre Ceará e UE foi a melhor desde 2017. No acumulado do ano passado, destaque para as vendas de produtos de ferro e aço, exportado em abundância para países como Polônia, França, Itália e Alemanha.

Há ainda as vendas de rochas ornamentais para a Itália, somando US$ 52,69 milhões. Atualmente, o agronegócio cearense aparece com grande participação nas exportações com o melão, vendido para a Holanda (mais de US$ 46,2 milhões em um ano) e Espanha (US$ 10,5 milhões). Para o futuro, o setor de frutas mantém altas expectativas na ampliação da participação que têm no mercado comum europeu. Luiz Roberto Barcelos, diretor da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), destaca que a Europa é o principal destino da fruticultura nacional. Luiz Roberto Barcelos, sócio fundador da Agrícola Famosa Crédito: JÚLIO CAESAR O equivalente a 70% dos produtos exportados pelos produtores brasileiros são destinados à Europa. Mas a abertura é importante principalmente para a redução das tarifas. Para Luiz, o produto brasileiro fica ainda mais competitivo em relação aos concorrentes internacionais e a tendência é elevar a oferta no continente.

Em relação ao Ceará, para além das frutas, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, mantém esperança sobre o aumento das exportações de pescados cearenses. O foco seria em atum, peixes vermelhos, lagosta e camarão. Destes, apenas o camarão ainda não tem mercado aberto por razões sanitárias, o que promete ser revertido em breve a partir de diálogos que têm sido abertos. Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Economia do Ceará (Faec) Crédito: JÚLIO CAESAR