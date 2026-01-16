UFRGS abre concurso público com salários de até R$ 13 mil

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UFRGS abre concurso com salários de até R$ 13 mil; inscrições iniciam na quarta, 21

As oportunidades são para o cargo de professor do Magistério Superior, na classe A. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de fevereiro
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizará um concurso público com 9 vagas para o cargo de professor do Magistério Superior, na classe A, com remuneração de até R$ 13.288,85. As inscrições para o certame começam nesta quarta-feira, 21

As oportunidades são para as áreas de enfermagem de saúde pública, de fundamentos de algoritmos e correção de programas, de pré-história, de histologia e embriologia, de neurocirurgia vascular, de otimização combinatória e complexidade computacional, de parasitologia veterinária, de emergência pediátrica e projeto mecânico.

Em relação às inscrições, elas poderão ser realizadas até o dia 4 de fevereiro no site da instituição. A taxa varia conforme a carga horária e a titulação requerida na vaga:

Mestrado

  • 20 horas: R$ 76
  • 40 horas: R$ 117
  • Dedicação exclusiva: R$ 158

Doutorado

  • 20 horas: R$ 96
  • 40 horas: R$ 158
  • Dedicação exclusiva: R$ 262

Candidatos que pertençam a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor, o prazo é o mesmo das inscrições.

Concurso para professor: Veja como será a seleção

A seleção será constituída de prova escrita, prova didática, exame de títulos e trabalho, defesa da produção intelectual e, se houver, prova prática. 

Confira mais informações do certame no edital.

