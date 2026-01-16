Prefeitura de Fortaleza reconhece dívidas e levanta falhas

Medidas foram publicadas no Diário Oficial do Município / Crédito: FÁBIO LIMA

A Prefeitura de Fortaleza reconheceu R$ 20.700.229,65 em dívidas adquiridas no exercício de 2025, conforme publicação no Diário Oficial do Município. O prefeito Evandro Leitão (PT) já havia informado em entrevista ao O POVO que R$ 550 milhões do R$ 1 bilhão devido pelo Município deveria ser quitado em 2026. No mesmo documento, a prefeitura ainda publicou os termos do que nomeou de Plano de Ação para Sanar Fragilidades (Pasf) e a declaração de eficácia contratual referente à operação selada com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Veja quanto é devido a cada credor pela Prefeitura de Fortaleza: Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações: R$ 11.215.288,70



Nativa 365 Promoções e Eventos: R$ 5.998.944,40



Volt Locação de Equipamentos: R$ 1.993.288,00



Lá em Casa Refeições: R$ 691.999,90



Ecad: R$ 401.007,00



Sisam: R$ 399.701,65 Plano para evitar falhas Na mesma edição do Diário Oficial, o secretário Wagner Bezerra de Oliveira Júnior (Gabinete do Prefeito), estabelece os termos do que nomeou de Plano de Ação para Sanar Fragilidades (Pasf). A demanda para tal, justifica na publicação, surgiu a partir de enxergar a “necessidade de aprimorar os mecanismos de gerenciamento de riscos no âmbito da administração pública municipal, bem como de implementar, de forma coordenada, medidas preventivas e corretivas.” No texto, o secretário ainda indica que a medida objetiva “promover a eficiência na gestão e a racionalização na aplicação dos recursos públicos, elevando o padrão de desempenho das estruturas e dos processos administrativos, mediante a adoção de práticas que assegurem maior confiabilidade, segurança e efetividade à gestão”.

Uma comissão de três servidores públicos foi instituída para cumprir o plano, vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, e tem como atribuições as seguintes tarefas: Executar e monitorar a execução do Pasf, em colaboração direta com os gestores e servidores das unidades administrativas responsáveis pelas ações saneadoras das fragilidades



Identificar e analisar as fragilidades e suas causas, propondo as ações saneadoras ou de melhoria;

elaborar o Registro de Tratamento de Fragilidade (RTF)



Coletar e consolidar as evidências da execução das ações saneadoras e de melhoria. Eficácia contratual com o BNDES A Prefeitura de Fortaleza também publicou uma declaração de eficácia contratual no Diário Oficial referente à operação selada com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com o aval dos vereadores, o Município teve, em julho do ano passado, um contrato de R$ 250 milhões com o BNDES aprovado. No texto, indica “a plena eficácia do contrato retromencionado, para a produção de todos os seus efeitos a partir desta data (15/1/2025)” e detalha as condições para a quitação do financiamento.