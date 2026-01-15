Fraport diz que vai reinstalar assentos em Aeroporto de Fortaleza

Fraport retirou cadeiras da área do desembarque, mas se comprometeu a reinstalar / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

A Fraport Brasil S.A. informou por meio de nota, que vai reinstalar assentos do saguão do desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins, um dia após notificação do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Sabóia destacou também que a empresa falhou ao não disponibilizar o mesmo serviço ofertado nas áreas internas de embarque, onde “o número de cadeiras é bem superior à área do desembarque”, questionando se há uma explicação para a diferença. Além disso, ele comentou que essa redução de assentos em locais de grande circulação e espera, ainda que justificada, pode caracterizar prestação inadequada do serviço, sobretudo, quando afeta consumidores em situação de maior vulnerabilidade, tais como idosos, gestantes e pessoas com deficiência, por exemplo, apontados como os mais impactados. Confira a nota na íntegra! A Fraport Brasil informa que, conforme comunicado anteriormente, a decisão de retirar parte das longarinas (assentos) do saguão de desembarque teve como objetivo proporcionar maior fluidez no terminal, especialmente durante o período de alta movimentação no aeroporto.