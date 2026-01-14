Falta de assentos no Aeroporto de Fortaleza deve ser explicada

Procon relata cansaço de passageiros e falta de espaço adequado para a espera no aeroporto de Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Após reclamações acerca da retirada dos assentos do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) determinou, nesta quarta-feira, 14 de janeiro, prazo de cinco dias para a Fraport Brasil S.A., administradora do equipamento, prestar esclarecimento sobre a situação.

Além disso, comenta que essa redução de assentos em locais de grande circulação e espera, ainda que justificada, pode caracterizar prestação inadequada do serviço, sobretudo, quando afeta consumidores em situação de maior vulnerabilidade, idosos, gestantes e pessoas com deficiência, por exemplo, apontados como os mais impactados. Confira abaixo o que pede a notificação: Esclarecimentos detalhados acerca da retirada das cadeiras das áreas comuns de desembarque



Justificativa técnica para a redução dos assentos, especialmente quanto à compatibilidade da medida com os direitos dos consumidores



Informação sobre a quantidade atual de assentos disponíveis na área de desembarque e critérios adotados para sua distribuição



Providências adotadas ou previstas para garantir conforto mínimo e acessibilidade aos consumidores, inclusive, em horários de maior contingente de pessoas Questionada pelo O POVO sobre o seu posicionamento diante da situação. A Fraport, em nota, informou que ainda não foi notificada e que a diminuição de assentos na área de desembarque se deu "com o intuito de dar maior fluidez no fluxo durante os horários de pico de movimentação de passageiros". A concessionária comentou ainda que continua sendo disponibilizado no local cadeiras para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, além de mesas em ambos os cafés no desembarque doméstico e outro no desembarque internacional e assentos de espera para transportes de aplicativo.