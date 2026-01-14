Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Falta de assentos no Aeroporto de Fortaleza deve ser explicada

Procon notifica Fraport sobre retirada de assentos do Aeroporto de Fortaleza

A administradora do terminal terá cinco dias para prestar esclarecimento sobre a situação., após denúncias sobre falta do espaço de descanso
Após reclamações acerca da retirada dos assentos do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) determinou, nesta quarta-feira, 14 de janeiro, prazo de cinco dias para a Fraport Brasil S.A., administradora do equipamento, prestar esclarecimento sobre a situação.

A notificação ocorreu, segundo o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, devido às denúncias de cansaço e da falta de espaço adequado para a espera na área de desembarque do local. O que, conforme explica, não respeita o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

"A legislação assegura que os fornecedores de serviços públicos, inclusive concessionárias, como é o caso da Fraport, tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, respondendo por falhas na prestação", ressalta.

Sabóia destaca também que a empresa falha ao não disponibilizar o mesmo serviço ofertado nas áreas internas de embarque, onde “o número de cadeiras é bem superior à área do desembarque”, questionando se há uma explicação para a diferença.

Além disso, comenta que essa redução de assentos em locais de grande circulação e espera, ainda que justificada, pode caracterizar prestação inadequada do serviço, sobretudo, quando afeta consumidores em situação de maior vulnerabilidade, idosos, gestantes e pessoas com deficiência, por exemplo, apontados como os mais impactados.

Confira abaixo o que pede a notificação:

  • Esclarecimentos detalhados acerca da retirada das cadeiras das áreas comuns de desembarque
  • Justificativa técnica para a redução dos assentos, especialmente quanto à compatibilidade da medida com os direitos dos consumidores
  • Informação sobre a quantidade atual de assentos disponíveis na área de desembarque e critérios adotados para sua distribuição
  • Providências adotadas ou previstas para garantir conforto mínimo e acessibilidade aos consumidores, inclusive, em horários de maior contingente de pessoas

Questionada pelo O POVO sobre o seu posicionamento diante da situação. A Fraport, em nota, informou que ainda não foi notificada e que a diminuição de assentos na área de desembarque se deu "com o intuito de dar maior fluidez no fluxo durante os horários de pico de movimentação de passageiros".

A concessionária comentou ainda que continua sendo disponibilizado no local cadeiras para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, além de mesas em ambos os cafés no desembarque doméstico e outro no desembarque internacional e assentos de espera para transportes de aplicativo.

Veja a nota na íntegra:

"Até o momento não chegou notificação. O aeroporto de Fortaleza optou pela diminuição das longarinas (assentos) da área de desembarque, com o intuito de dar maior fluidez no fluxo durante os horários de pico de movimentação de passageiros. Contudo, a área de desembarque ainda conta com assentos para idosos, gestantes e pessoas com deficiência nestes locais, além de mesas em ambos os cafés no desembarque doméstico e outro no desembarque internacional e assentos nas áreas de espera para transporte por aplicativos ou taxi e no check-in".

