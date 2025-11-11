Reportagem do O POVO no YouTube mostra como Floresta do Aeroporto desapareceu

Imagem aérea da área de desmatamento na floresta do Aeroporto Internacional Pinto Martins / Crédito: AURÉLIO ALVES

Como uma floresta simplesmente desaparece de uma cidade? É a partir desse questionamento que o repórter Araújo Neto reúne e entrelaça depoimentos, dados, vídeos, documentos e análises para uma reportagem que já está disponível no canal do O POVO no Youtube. No material, políticos, gestores, moradores da cidade e ambientalistas discutem o impacto da derrubada da chamada Floresta do Aeroporto, área verde de Mata Atlântica localizada no entorno do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Veja reportagem sobre a derrubada da Floresta do Aeroporto:

Segundo especialistas, o espaço tem importância ecológica por abrigar fauna e flora nativas em meio à zona urbana. Entretanto, há anos o local é alvo de disputas entre projetos de preservação ambiental e iniciativas de desenvolvimento urbano. Em setembro, denúncias de derrubada irregular de árvores sem a devida licença ambiental repercutiram nas redes sociais e foram confirmadas pelo superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho. O órgão informou que não havia autorização válida para a intervenção, o que levantou suspeitas de ilegalidade na supressão da vegetação. O impasse gerou reação de movimentos sociais e pressão sobre as autoridades. Enquanto entidades ambientais pedem a proteção integral da área, setores ligados à expansão do aeroporto e ao planejamento urbano defendem flexibilizações. O debate manteve a Floresta do Aeroporto como um dos pontos mais sensíveis da pauta ambiental em Fortaleza. O desmatamento da Floresta do Aeroporto pode trazer ainda uma sérias consequências socioambientais para a Capital. Entre os principais riscos estão a morte desses animais e a exposição de humanos a contaminações.

"Não podemos esquecer que o vírus da Covid-19 foi transmitido por um morcego. Quanto mais esses animais saem das áreas de floresta e vão para áreas urbanas, do ponto de vista animal é a extinção e do ponto de vista humano aumenta o risco de transmissão de doenças", explica a também professora do departamento de biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde o flagrante do desmatamento da floresta do aeroporto, imagens de animais invadindo muros, calçadas e fiações elétricas próximas ao aeroporto têm circulado nas redes sociais. Um dos vídeos inclusive mostra um sagui (popularmente conhecido como soim) morto nos fios de alta tensão de um poste. Os efeitos da devastação já alteram até a temperatura do local. A Floresta do Aeroporto registrou um aumento de até 6 °C de temperatura de superfície no período após ação que desmatou mais de 40 hectares no local. Conforme estudo recente da Universidade Federal do Ceará (UFC), foram registradas máximas de até 36 °C em pontos da área.

O andamento da obra foi autorizado por licença da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) à empresa Aerotrópolis Empreendimentos S.A., responsável pelo desmatamento de cerca de 40 hectares de Mata Atlântica. No último mês, denúncias e protestos de parlamentares e organizações ambientais ampliaram a repercussão do caso. Após inquérito civil público aberto com denúncia do vereador Gabriel Biologia (Psol), a Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Semace) multou em R$ 200 mil. Em vistoria técnica foram identificadas infrações graves, como intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), supressão de vegetação além dos limites autorizados e manejo inadequado da fauna. Autor da denúncia, Aguiar contesta, entre outros pontos, a ausência de documentação necessária para supressões vegetais, como o estudo fitossociológico de espécies nativas, exigido pela Lei da Mata Atlântica.