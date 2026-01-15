Ceará registra 70% mais empresas abertas do que fechadas em 2025

O Ceará registrou a abertura de mais de 140 mil empresas em 2025 / Crédito: AURÉLIO ALVES

Setor de serviços representa a maioria das empresas abertas (68,99%). O número de empresas abertas no Ceará em 2025 foi de 142.163, representando um montante 70% maior do que de negócios extintos (83.557) e um crescimento de 27,22% na comparação com o ano passado. Com esse aumento, o Estado fechou o ano com o saldo de 58.606 novos empreendimentos.

Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. A alta, conforme o levantamento, foi acompanhada por todas as categorias, com destaque para as que não se enquadram no regime de Microempreendedores Individuais (MEI), como as microempresas, empresas de pequeno porte e normais (ME, EPP e Normal), cujo número de constituições abertas passou de 27.435 para 41.849, num avanço de mais de 52%. Nesse segmento, o número de novas empresas foi 86,43% maior do que as fechadas (22.447). No caso dos MEIs, a alta foi de 18,98%. Confira o número de empresas abertas no Ceará e as altas de cada categoria em 2025: