FGV: imprevisibilidade de Trump é maior preocupação para balança comercial brasileira em 2026

"O ano de 2025 foi marcado pelas incertezas trazidas pela imprevisibilidade e total desrespeito às regras do comércio mundial pelo governo Trump", apontou o Icomex.

A piora no desempenho das trocas comerciais entre Brasil e Estados Unidos foi um dos elementos a reduzir o superávit da balança comercial brasileira na passagem de 2024 para 2025. A perda, porém, foi parcialmente compensada pelo aumento nas remessas para a Argentina. Para 2026, volta a preocupar a imprevisibilidade de medidas do governo do presidente norte-americano Donald Trump sobre o comércio internacional. A avaliação é do relatório do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Segundo o relatório da FGV, entre as três notícias que marcam o início de 2026 está a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, após 26 anos de negociações.

"Os efeitos não são imediatos, pois os cronogramas de desgravação tarifária são longos podendo chegar a 30 anos para carros de novas tecnologias, no caso brasileiro. Em adição, os ganhos da agropecuária para o Brasil foram reduzidos com imposição de cotas para produtos sensíveis", resumiu o Icomex.

A segunda questão foi o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que poderia afetar a balança comercial indiretamente através de impactos no petróleo e instaura uma preocupação porque "passa a pairar sempre a possibilidade de políticas mais intervencionistas na região".

"A terceira foi o anúncio de uma tarifa de importação de 25% incidente sobre os produtos de países que negociam com o Irã. Em 2025, o Irã respondeu por 0,84% das exportações do Brasil, sendo por 0,03% das importações. Os percentuais são pequenos", esclareceu a FGV. "No entanto, o pior impacto é novamente a incerteza e a imprevisibilidade que Trump traz para o comércio e a economia mundial. A expectativa que, em 2026, Trump ficaria mais voltado para as questões domésticas dos Estados Unidos parece que não vai se realizar. Iniciamos 2026 com um cenário internacional com potencial conflitos e a isso se junta o ano de eleições no Brasil, onde apostas em candidatos tendem a gerar volatilidade cambial que afetam as decisões do comércio exterior."