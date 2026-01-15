Conab: 4ª previsão para safra 2025/26 indica produção de 353,13 mi/t (+0,3% ante 2024/25)

A produção brasileira de grãos na safra 2025/26 deve atingir 353,13 milhões de toneladas, representando aumentou de 0,3% (987,5 mil t) em comparação com a temporada anterior 2024/25 (352,14 milhões de t), mostra o quarto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 15. Em comparação com a pesquisa anterior, houve uma queda de 0,4%, ou 1,27 milhão de t a menos. Segundo a estatal, apesar da queda, a produção de grãos e a área plantada da safra 2025/26 continuam com perspectiva de recordes. A área plantada em 2025/26 deve crescer 2,6% em relação ao ciclo agrícola anterior, para 83,85 milhões de hectares. A soja, principal cultura do País, deve alcançar 176,12 milhões de toneladas, volume 2,7% maior que a da safra passada, ou 4,6 milhões de toneladas a mais da oleaginosa. Segundo a Conab, o plantio teve um acréscimo de área de 1,3 milhão de hectares (+2,8%), saindo de cerca de 47,4 milhões de hectares para 48,7 milhões de hectares. "Apesar do aumento de produção e de área, a produtividade do grão se manteve em um cenário de estabilidade, com leve oscilação negativa de 0,1%, queda explicada por chuvas irregulares em volumes aquém do esperado em regiões de Mato Grosso do Sul e limitações físicas em solos arenosos em algumas localidades de Goiás, apesar da estimativa de aumento da produtividade do Rio Grande do Sul nessa safra", argumentou a estatal.

Outra importante cultura, o milho, deve registrar produção de 138,9 milhões de t (somadas três safras), em comparação com 141 milhões de t na safra 2024/25, representando uma redução de 2,23 milhões de toneladas, ou 1,5%. Já no que se refere a produtividade, a estimativa é que ela caia 5,3%, ou 343 kg/ha, sendo de 6.457 kg/ha no ciclo agrícola passado e agora de 6.114 kg/ha. A área plantada total estimada, somando as três safras, deve ser de 22,7 milhões de hectares: a expectativa é de elevação de 4%, o que corresponde a 871,8 mil hectares a mais. A queda na produção, conforme a Conab, pode ser atribuída a eventos climáticos, como tempestades, granizo, baixas e altas temperaturas e veranicos na Região Sul do País e falta de chuvas no estágio inicial de desenvolvimento em Minas Gerais, influenciando na primeira safra. De acordo com a Conab, a semeadura das culturas de primeira safra está em fase final e já foram iniciadas as primeiras colheitas, ainda a depender de condições climáticas, com a área cultivada em consolidação. Além disso, o calendário de plantio das culturas de segunda e terceira safras continua até junho deste ano. A previsão para o algodão é de redução de 2,8% na área cultivada em relação à safra 2024/25, totalizando 2 milhões de hectares. A produção de pluma está estimada em 3,82 milhões de toneladas, baixa de 6,3% ante 2024/25 (4,08 milhões de t). O plantio segue em andamento, com 25,1% concluído na primeira semana de janeiro, e 64,8% da área semeada já em fase de desenvolvimento vegetativo. Para o arroz, a estimativa de redução de 9,9% na área semeada, totalizando 1,6 milhão de hectares, e queda de 13,3% na produção, projetada em 11,06 milhões de toneladas ante 12,76 milhões de t. A área irrigada apresenta redução de 6,6%, estimada em 1,3 milhão de hectares e produção de 10,2 milhões de toneladas, e a área de sequeiro reduz 21,4%, estimada em 310,1 mil hectares, com produção de 857 mil toneladas, 26% abaixo da safra anterior.