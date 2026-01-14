Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará tem 1.523 estágios projetados até fevereiro, diz CIEE

Ceará tem 1.523 vagas de estágio projetadas até fevereiro, segundo o CIEE

Atualizado às Autor Beatriz Cavalcante
Autor
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará tem 1.523 vagas de estágio e aprendizagem previstas até fevereiro, compondo o quadro de 68,2 mil oportunidades projetadas para o Brasil, segundo dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), ONG nacional de inclusão social e emprego jovem.

A concentração de postos para estagiários se dá no estado de São Paulo e na região Nordeste, dominando as áreas de Educação, Administração e Direito. No caso da aprendizagem, destacam-se Administração, Logística e Varejo.

São Paulo registra 33 mil vagas, sendo 31,9 mil de estágio, enquanto o Nordeste soma 20,2 mil oportunidades, com 18 mil dentro do programa para estagiários. Já o Norte contabiliza 4,8 mil postos, e o Centro-Oeste, juntamente com o Distrito Federal, 7,7 mil vagas.

Conforme o CIEE, as oportunidades fazem parte da sazonalidade, momento em que os estudantes concluem os seus estudos, ou em que o contrato de estágio com período máximo de dois anos chega ao fim e surgem novas oportunidades.

Leia mais

Até novembro de 2025, a ONG alcançou 290 mil contratos de estágio e aprendizagem administrados (jovens e adolescentes inseridos no mercado de trabalho) no Brasil. É uma alta de 7% ante igual período de 2024.

Para Patrícia Testai, gerente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, o período sazonal representa uma janela importante de oportunidades aos que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

“O período de dezembro a fevereiro é de fundamental importância porque reúne o maior contingente de vagas do ano. Aos que buscam uma oportunidade, é importante sempre manter os dados atualizados no portal CIEE e ficar atento ao celular e e-mail.”

Veja a estimativa de vagas para os estados do Nordeste

  • Bahia (8.210)
  • Maranhão (2.650)
  • Alagoas (2.274)
  • Rio Grande do Norte (2.264)
  • Paraíba (1.153)
  • Ceará (1.523)
  • Piauí (1.067)
  • Sergipe (915)
  • Pernambuco (188)

    Tags

    empregos

