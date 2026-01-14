Ceará tem 1.523 estágios projetados até fevereiro, diz CIEE

FORTALEZA-CE, BRASIL,16.11.2025: Segundo dia do Enem, Unifor. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará tem 1.523 vagas de estágio e aprendizagem previstas até fevereiro, compondo o quadro de 68,2 mil oportunidades projetadas para o Brasil, segundo dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), ONG nacional de inclusão social e emprego jovem. A concentração de postos para estagiários se dá no estado de São Paulo e na região Nordeste, dominando as áreas de Educação, Administração e Direito. No caso da aprendizagem, destacam-se Administração, Logística e Varejo.