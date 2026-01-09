Inflação das famílias de menor renda desacelera em Fortaleza

Fortaleza- CE, Brasil, 17-12-24: Alta na inflação no preço dos alimentos que apresentaram aumento de 0,20% em dezembro de 2025 (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador que acompanha a inflação das famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos, encerrou o ano de 2025 com alta acumulada de 4,05% na Região Metropolitana de Fortaleza. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado representa um avanço de 0,15 ponto percentual em relação ao acumulado até novembro, que era de 3,90%, conforme divulgou nesta sexta-feira, 9 de janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).