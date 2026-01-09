Inflação das famílias de menor renda desacelera em Fortaleza

Inflação das famílias de menor renda desacelera em dezembro, em FortalezaO INPC da Região Metropolitana de Fortaleza teve alta de 0,14% em dezembro de 2025. No ano, o índice acumulou 4,05%, puxado pelos alimentos
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador que acompanha a inflação das famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos, encerrou o ano de 2025 com alta acumulada de 4,05% na Região Metropolitana de Fortaleza.
O resultado representa um avanço de 0,15 ponto percentual em relação ao acumulado até novembro, que era de 3,90%, conforme divulgou nesta sexta-feira, 9 de janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em dezembro, o índice registrou variação de 0,14%, ficando 0,23 ponto percentual abaixo do observado em novembro, quando a inflação havia sido de 0,37%.
O desempenho também foi inferior ao registrado em dezembro de 2024, mês em que o INPC marcou alta de 0,57%.
Entre os grupos de consumo, os produtos alimentícios apresentaram aumento de 0,20% em dezembro de 2025.
No acumulado do ano, a alta desse grupo foi de 3,23%, contribuindo de forma significativa para o resultado anual do índice na região.