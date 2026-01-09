Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inflação das famílias de menor renda desacelera em Fortaleza

Inflação das famílias de menor renda desacelera em dezembro, em Fortaleza

O INPC da Região Metropolitana de Fortaleza teve alta de 0,14% em dezembro de 2025. No ano, o índice acumulou 4,05%, puxado pelos alimentos
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador que acompanha a inflação das famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos, encerrou o ano de 2025 com alta acumulada de 4,05% na Região Metropolitana de Fortaleza.

O resultado representa um avanço de 0,15 ponto percentual em relação ao acumulado até novembro, que era de 3,90%, conforme divulgou nesta sexta-feira, 9 de janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em dezembro, o índice registrou variação de 0,14%, ficando 0,23 ponto percentual abaixo do observado em novembro, quando a inflação havia sido de 0,37%.

O desempenho também foi inferior ao registrado em dezembro de 2024, mês em que o INPC marcou alta de 0,57%.

Leia mais

Entre os grupos de consumo, os produtos alimentícios apresentaram aumento de 0,20% em dezembro de 2025.

No acumulado do ano, a alta desse grupo foi de 3,23%, contribuindo de forma significativa para o resultado anual do índice na região.

Trump diz que EUA seguirão “administrando” a Venezuela e explorando seu petróleo por anos

 

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    salário mínimo

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar