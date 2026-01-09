Grupo Habitação cai 0,33% em dezembro ante alta de 0,52% em novembro no IPCA

A energia elétrica residencial recuou 2,41% em dezembro, maior impacto negativo individual no mês, -0,10 ponto porcentual.

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma alta de 0,52% em novembro para uma queda de 0,33% em dezembro, uma contribuição de -0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,33% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda foi puxada pela entrada em vigor, em dezembro, da bandeira tarifária amarela, com a cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, em substituição à bandeira tarifária vermelha patamar 1, que vigorava em novembro e acrescentava R$ 4,46 para o mesmo nível de consumo.

Além disso, houve reajuste de 21,95% em uma das concessionárias em Porto Alegre em 22 de novembro e de 10,48% em Rio Branco a partir de 13 de dezembro.

Ainda em Habitação, a taxa de água e esgoto subiu 0,96%, e o gás encanado aumentou 1,80%.