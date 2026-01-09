Passagens aéreas e transporte por app puxam alta do grupo Transportes no IPCA

O grupo deu uma contribuição de 0,15 ponto porcentual para a taxa de 0,33% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último mês, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os aumentos nos custos das passagens aéreas e dos transportes por aplicativo pressionaram as despesas das famílias com transportes em dezembro. O grupo Transportes saiu de uma alta de 0,22% em novembro para elevação de 0,74% em dezembro.

A passagem aérea contribuiu sozinha com 0,08 ponto porcentual para o IPCA de dezembro, subitem de maior pressão na inflação do mês. A segunda maior pressão partiu de transporte por aplicativo, com aumento de 13,79% e impacto de 0,04 ponto porcentual.

Os combustíveis aumentaram 0,45%. Houve altas no etanol (2,83%), gás veicular (0,22%) e gasolina (0,18%), mas queda no óleo diesel (-0,27%).

O ônibus urbano recuou 2,63%, devido a gratuidades concedidas aos domingos e/ou feriados em Belém, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, além da redução de tarifa em Curitiba.

O metrô subiu 4,11%, o trem avançou 3,77%, e a integração transporte público encareceu 1,01%.