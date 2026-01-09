Ceará lidera alta do custo da construção em 2025, apesar de m² mais em conta

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-07-2025: O Nordeste continuou sendo a região mais barata do País para construir, com o custo médio regional foi de R$ 1.756,96 por metro quadrado (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará encerrou 2025 com a maior alta acumulada no custo da construção civil no Nordeste, tanto no cenário com desoneração da folha de pagamento quanto sem desoneração, mesmo mantendo uma média por metro quadrado (m²) inferior à nacional. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No regime com desoneração da folha de pagamento, o custo médio da construção no Estado chegou a R$ 1.789,14 por metro quadrado, de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nordeste: custo baixo, inflação próxima da média nacional

A Região Nordeste continuou sendo a mais barata do País para construir. Com desoneração da folha, o custo médio regional foi de R$ 1.756,96 por metro quadrado, com variação acumulada de 5,60% em 2025. Sem desoneração, o custo médio passou para R$ 1.865,73, e o acumulado anual ficou em 5,64%. Apesar do menor custo absoluto, a inflação da construção no Nordeste ficou muito próxima da média nacional, indicando que o encarecimento do setor atingiu a região de forma semelhante ao restante do País.