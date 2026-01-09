Ceará lidera alta do custo da construção em 2025, apesar de m² mais em conta

Ceará lidera alta do custo da construção em 2025, apesar de m² mais em contaO custo da construção civil no Ceará cresceu acima das médias regional e nacional ao longo de 2025, puxado pelo avanço anual dos preços
O Ceará encerrou 2025 com a maior alta acumulada no custo da construção civil no Nordeste, tanto no cenário com desoneração da folha de pagamento quanto sem desoneração, mesmo mantendo uma média por metro quadrado (m²) inferior à nacional.
No regime com desoneração da folha de pagamento, o custo médio da construção no Estado chegou a R$ 1.789,14 por metro quadrado, de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em dezembro, a variação foi de 0,12%, e o acumulado de 2025 fechou em 7,54%, o maior da região.
Sem a desoneração, o custo médio subiu para R$ 1.893,81 por metro quadrado, mantendo a mesma variação mensal de 0,12% em dezembro.
O acumulado anual ficou em 7,45%, confirmando a tendência de forte pressão inflacionária ao longo do ano, do índice que influencia o preço de contratos públicos e privados da construção civil.
Nordeste: custo baixo, inflação próxima da média nacional
A Região Nordeste continuou sendo a mais barata do País para construir. Com desoneração da folha, o custo médio regional foi de R$ 1.756,96 por metro quadrado, com variação acumulada de 5,60% em 2025.
Sem desoneração, o custo médio passou para R$ 1.865,73, e o acumulado anual ficou em 5,64%.
Apesar do menor custo absoluto, a inflação da construção no Nordeste ficou muito próxima da média nacional, indicando que o encarecimento do setor atingiu a região de forma semelhante ao restante do País.
Leia mais
Entre os estados nordestinos, o Ceará liderou a alta anual, seguido por Alagoas (6,94%) e Paraíba (6,83%).
A Paraíba apresentou o maior custo por metro quadrado da região (R$ 1.844,82), enquanto Sergipe teve o menor (R$ 1.673,75).
Comparação do Ceará com o Brasil
No comparativo nacional, o Brasil fechou 2025 com variação acumulada de 5,63% (com desoneração), contra 7,54% do Ceará. Ou seja, a inflação da construção no Estado foi quase dois pontos percentuais maior que a média brasileira.
Mesmo assim, o custo médio por metro quadrado no Ceará (R$ 1.789,14) permaneceu abaixo do valor nacional, que foi de R$ 1.891,63 com desoneração e R$ 2.016,57 sem desoneração.
Na prática, construir no Ceará foi, em média, entre R$ 102 e R$ 122 mais barato por metro quadrado do que no País.
Em dezembro, o comportamento foi inverso: enquanto o Brasil registrou alta de 0,51%, impulsionada principalmente pela mão de obra, o Ceará manteve uma variação contida de 0,12%.