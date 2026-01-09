Taxas de juros têm leve alta com leitura do IPCA e curva de Treasuries

Os juros futuros têm leve alta na manhã desta sexta-feira, 9, em meio à leitura da abertura do IPCA de dezembro e de 2025, e com avanço dos rendimentos dos Treasuries. O IPCA fechou dezembro com alta de 0,33%, ante um avanço de 0,18% em novembro, em linha com a mediana projetada. O resultado acumulado em 12 meses foi de 4,26% até dezembro, ante taxa de 4,46% até novembro, praticamente em linha com as estimativas (+4,27%) e abaixo do teto da meta de inflação, de 4,5%.

A expectativa agora é com o relatório de emprego dos EUA, o payroll, que sai às 10h30 desta sexta.