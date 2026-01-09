Despesas Pessoais sobem 0,36% em dezembro ante alta de 0,77% em novembro no IPCA

O grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,77% em novembro para um aumento de 0,36% em dezembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo contribuiu com 0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,33% do IPCA do último mês.