Grupo Saúde sobe 0,52% em dezembro ante queda de 0,04% em novembro no IPCA
O grupo Saúde e Cuidados Pessoais saiu de um recuo de 0,04% em novembro para alta de 0,52% em dezembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O grupo deu contribuição de 0,07 ponto porcentual para a taxa de 0,33% do IPCA do último mês.
O grupo foi pressionado pelos aumentos no plano de saúde (0,49%) e nos artigos de higiene pessoal (0,52%).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente