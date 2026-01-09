Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupo Saúde sobe 0,52% em dezembro ante queda de 0,04% em novembro no IPCA

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais saiu de um recuo de 0,04% em novembro para alta de 0,52% em dezembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu contribuição de 0,07 ponto porcentual para a taxa de 0,33% do IPCA do último mês.

O grupo foi pressionado pelos aumentos no plano de saúde (0,49%) e nos artigos de higiene pessoal (0,52%).

