Cooperativas passam a oferecer internet e telefonia no Brasil

A mudança deve impulsionar a expansão da conectividade em regiões historicamente desassistidas / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Cooperativas de todo o País estão oficialmente autorizadas a oferecer serviços de telecomunicações, como internet banda larga e telefonia. A mudança deve impulsionar a expansão da conectividade em regiões historicamente desassistidas para os brasileiros que ainda enfrentam dificuldades de acesso à internet de qualidade. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A permissão ocorre após a sanção da atualização da Lei Geral de Telecomunicações (LGT) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicada nesta quarta-feira, 7, no Diário Oficial da União.