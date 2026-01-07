Governo dos EUA reduzirá custo para financiamento de veículos produzidos no país, diz Bessent

O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira, 7, que sua pasta está implementando uma medida do presidente Donald Trump que visa reduzir o custo para financiamento de veículos no país.

"O Tesouro está implementando a política Sem Imposto sobre Juros de Empréstimos de Carros Americanos", disse Bessent em uma postagem no X. "Para veículos novos montados nos EUA adquiridos entre 2025 e 2028, os contribuintes elegíveis poderão deduzir até US$ 10.000 por ano em juros de empréstimos de automóveis, seja detalhando deduções ou usando a dedução padrão", acrescentou.