Governo dos EUA reduzirá custo para financiamento de veículos produzidos no país, diz Bessent

Agência Estado
Agência Estado
O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira, 7, que sua pasta está implementando uma medida do presidente Donald Trump que visa reduzir o custo para financiamento de veículos no país.

"O Tesouro está implementando a política Sem Imposto sobre Juros de Empréstimos de Carros Americanos", disse Bessent em uma postagem no X. "Para veículos novos montados nos EUA adquiridos entre 2025 e 2028, os contribuintes elegíveis poderão deduzir até US$ 10.000 por ano em juros de empréstimos de automóveis, seja detalhando deduções ou usando a dedução padrão", acrescentou.

A medida é uma das promessas do governo Trump feitas no ano passado e focadas em reduzir o custo de vida dos cidadãos norte-americanos.

O Departamento do Tesouro e o Serviço de Receita Federal (IRS) estão atualmente elaborando diretrizes para esclarecer como a dedução funcionará, garantindo que os contribuintes compreendam os requisitos de elegibilidade e os benefícios. "Essa dedução ajuda a reduzir os custos mensais e torna a posse de um carro mais acessível quando as famílias mais precisam. A redução de impostos também apoia os trabalhadores americanos, aplicando-se exclusivamente a veículos montados nos EUA, fortalecendo a manufatura nacional", concluiu.

