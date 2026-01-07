IPTU Fortaleza 2026: emissão de boletos já está disponível

De acordo com a Sefin de Fortaleza, em 2026, o imposto alcança um total de 870 mil imóveis. / Crédito: Aurelio Alves

O acesso ao boleto para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026 de Fortaleza está disponível desde esta quarta-feira, dia 7. A data oficial dada pela prefeitura de Fortaleza para liberação do acesso à funcionalidade, no entanto, é a partir de quinta-feira, dia 8. Por meio do site da Secretaria Municipal das Finanças ou do Fortaleza Digital, o contribuinte poderá ter acesso às informações e ao pagamento em cota única ou parcelado. Em 2026, o imposto alcança um total de 870 mil imóveis.

De acordo com a Prefeitura, o IPTU 2026 não passou por nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada, apenas, a correção da inflação pelo IPCA-e, no valor de 4,41%, como previsto em lei. Boletos No site da Sefin ou no do Fortaleza Digital será possível consultar os boletos em cota única ou parcelado, clicando no banner "IPTU 2026". Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção "Imprimir carnê". Será gerado um arquivo em PDF com todos os boletos a vencer com suas respectivas datas futuras. A Sefin enviará cerca de 32 mil boletos físicos, via Correios, para os contribuintes que habitualmente pagam o imposto por meio do boleto impresso.

Isenção Serão beneficiados com isenções 167.385 imóveis. Deste número, um total de 144.052 unidades imobiliárias serão isentos pelo valor venal do imóvel (até R$ 101.260,13). Outros casos de Isenção, desde que obedeçam aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 159, de 26/12/2013, são: Pessoa aposentada e pensionista;

Ex-combatente;

Pessoa inválida;

Pessoa menor órfã de pai e mãe;

Associação de moradores;

Sede de clube social;

Imóvel locado ou cedido a órgão público municipal;

Servidor municipal;

Empregado público;

Viúvo;

Imóvel locado ou cedido a templo religioso;

Polígono do Centro. Entre os requisitos para isenção destinada às pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, pessoas inválidas (para o trabalho em caráter permanente) e menores órfãos de pai e mãe, estão os seguintes: renda mensal familiar inferior ou igual a 03 (três) salários mínimos, possuir apenas um imóvel no Município e o valor venal do imóvel seja de até R$ 136.311,70.

A concessão desta isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário. Para os contribuintes no perfil de Microempreendedor Individual (MEI), a isenção do imóvel pode ser concedida se o valor venal for inferior a R$ 149.941,41. Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, poderá solicitar o benefício para o IPTU 2026 até o dia 10 de março deste ano, com os documentos que comprovem a situação.