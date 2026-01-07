IPTU Fortaleza 2026: emissão de boletos já está disponível

IPTU Fortaleza 2026: emissão de boletos já está disponívelCom o cadastro no programa Nota Fortaleza, o contribuinte pode ter até 10% de desconto no pagamento em cota única
O acesso ao boleto para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026 de Fortaleza está disponível desde esta quarta-feira, dia 7. A data oficial dada pela prefeitura de Fortaleza para liberação do acesso à funcionalidade, no entanto, é a partir de quinta-feira, dia 8.
Por meio do site da Secretaria Municipal das Finanças ou do Fortaleza Digital, o contribuinte poderá ter acesso às informações e ao pagamento em cota única ou parcelado. Em 2026, o imposto alcança um total de 870 mil imóveis.
Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente. O desconto pode ser de até 10% com a combinação do pagamento em cota única (8%) e beneficio de até 2% do programa municipal de nota fiscal.
O contribuinte também poderá parcelar o imposto em até 11 vezes, com parcelas mínimas de R$ 82,59 e vencimento no quinto dia útil de cada mês. Os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que estão adimplentes.
De acordo com a Prefeitura, o IPTU 2026 não passou por nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada, apenas, a correção da inflação pelo IPCA-e, no valor de 4,41%, como previsto em lei.
Boletos
No site da Sefin ou no do Fortaleza Digital será possível consultar os boletos em cota única ou parcelado, clicando no banner "IPTU 2026". Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção "Imprimir carnê". Será gerado um arquivo em PDF com todos os boletos a vencer com suas respectivas datas futuras.
A Sefin enviará cerca de 32 mil boletos físicos, via Correios, para os contribuintes que habitualmente pagam o imposto por meio do boleto impresso.
Isenção
Serão beneficiados com isenções 167.385 imóveis. Deste número, um total de 144.052 unidades imobiliárias serão isentos pelo valor venal do imóvel (até R$ 101.260,13).
Outros casos de Isenção, desde que obedeçam aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 159, de 26/12/2013, são:
- Pessoa aposentada e pensionista;
- Ex-combatente;
- Pessoa inválida;
- Pessoa menor órfã de pai e mãe;
- Associação de moradores;
- Sede de clube social;
- Imóvel locado ou cedido a órgão público municipal;
- Servidor municipal;
- Empregado público;
- Viúvo;
- Imóvel locado ou cedido a templo religioso;
- Polígono do Centro.
Entre os requisitos para isenção destinada às pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, pessoas inválidas (para o trabalho em caráter permanente) e menores órfãos de pai e mãe, estão os seguintes: renda mensal familiar inferior ou igual a 03 (três) salários mínimos, possuir apenas um imóvel no Município e o valor venal do imóvel seja de até R$ 136.311,70.
A concessão desta isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário.
Para os contribuintes no perfil de Microempreendedor Individual (MEI), a isenção do imóvel pode ser concedida se o valor venal for inferior a R$ 149.941,41.
Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, poderá solicitar o benefício para o IPTU 2026 até o dia 10 de março deste ano, com os documentos que comprovem a situação.
Programa Nota Fortaleza
A Prefeitura de Fortaleza dá descontos adicionais no pagamento em cota única para quem realizou o cadastro no Programa Nota Fortaleza, até o dia 30 de novembro de 2025.
Os descontos são de 1%, 1,5% e 2% a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas (entre 01/12/2024 a 30/11/2025) e o valor venal do imóvel. A tabela com a pontuação está disponível no site (notafortaleza.sefin.fortaleza.ce.gov.br).
Quem participa do programa Nota Fortaleza tem a possibilidade de pagar o IPTU com até 10% de descontos, na primeira cota única.
O desconto é concedido aos imóveis residenciais, a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas e o valor venal do imóvel. Para cada R$ 50 em valor do serviço, o contribuinte acumulará um ponto.
Para calcular a quantidade de pontos, é somado o valor de serviço de todas as notas do período compreendido e dividido por 50. Ao realizar o cadastro no site www.notafortaleza.com.br, automaticamente, todas as Notas Fiscais de Serviço eletrônica (NFS-e) emitidas no CPF registrado no período são inseridas no cadastro do contribuinte.
O contribuinte ainda pode se cadastrar no Nota Fortaleza, e acumular pontos para o IPTU 2027.
Fique atento ao Calendário de Pagamentos
6 de fevereiro
Pagamento da cota única com 8% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de R$ 1.000), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da primeira parcela.
6 de março
Pagamento da cota única com 6% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de R$ 1.000), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da segunda parcela.
8 de abril
Pagamento da cota única com 4% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de R$ 1.000), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da terceira parcela.
As parcelas do IPTU 2026 vencem sempre no quinto dia útil de cada mês.
Atendimento Virtual
Além do site da Sefin, o contribuinte poderá consultar o seu IPTU 2026 por meio do portal de serviços Fortaleza Digital (fortalezadigital.fortaleza.ce.gov.br), Portal da Prefeitura de Fortaleza e pelo App Sefin Digital, disponível nas plataformas Android e IOS.
O site da Sefin oferece dois canais de atendimento: Guichê Virtual e o Fale com a Sefin. No primeiro, o contribuinte pode conversar com um dos atendentes para solucionar qualquer demanda apresentada, de forma totalmente online, por meio de chamada de áudio e vídeo.
Já no Fale com a Sefin, o cidadão pode registrar sua demanda anexando documentos, caso seja necessário, e obter retorno em 48 horas, no máximo.
Caso o contribuinte ainda precise solucionar alguma pendência de forma presencial, é preciso agendar com antecedência no próprio site da Sefin.
