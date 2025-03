Ministério das Comunicações aponta metas para cobertura de internet no Brasil

Mobile World Congress 2025 é uma das maiores feiras de conectividade do mundo e reúne governos e empresas de tecnologia / Crédito: reprodução

Juliano Stanzani, diretor do Departamento de Política Setorial do Ministério das Comunicações, apresentou nesta segunda-feira, 3, no Mobile World Congress 2025, em Barcelona, as iniciativas do governo brasileiro para expandir a conectividade no país, com ênfase em áreas remotas. De acordo com Stanzani, a cobertura de internet no País alcança 92,5% da população, e o 5G já está disponível em mais de mil municípios.

São oito infovias de alta capacidade sendo implantadas. O mais relevante é o caminho construído para o futuro", ressaltou.

Como parte da estratégia para ampliar a conectividade, ele afirma que o governo tem identificado regiões ainda desprovidas de infraestrutura digital. Ainda segundo o representante da pasta, estão previstos debates públicos para definir novas metas. Para o diretor, entre os principais desafios estão a disponibilidade da rede, a capacidade de conexão, os custos de equipamentos para garantir o acesso contínuo e a segurança digital. “O Ministério das Comunicações apoiará todas as iniciativas para construir pontes. Esta posição é cada vez mais relevante. Espero que avancemos nas discussões de alto nível como chance para reconhecer os desafios e oportunidades a favor do desenvolvimento contínuo das nossas sociedade”, finalizou.

De acordo com ele, o tema, que esteve na pauta do governo no ano passado, não avançou devido à prioridade de outras questões no Congresso, mas que a tributação das big techs segue como uma das principais frentes da agenda econômica para 2025. "Temos dialogado independente dessa posição. Entendemos que o Brasil é um dos principais mercados do mundo para essas empresas, e no momento que elas passam a contribuir e temos capacidade de investir e inserir mais brasileiros no ambiente digital, estaremos colocando novos clientes e gerando lucro para elas. É uma cadeia que se complementa", afirmou o ministro. As informações são da Folha de S. Paulo. Ministro Juscelino Filho é premiado Durante o evento, ele recebeu, em nome do governo brasileiro, o prêmio concedido pela GSMA, associação global das operadoras de telecomunicações, ao país que mais se destaca anualmente na implementação de políticas públicas para o setor.