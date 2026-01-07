69% do setor de alimentação fora do lar no CE deve faturar mais

Dado é de pesquisa da Abrasel-CE feita com empresários do segmento entre os dias 15 e 23 de dezembro do ano passado

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE ) aponta que 69% dos empresários do setor de alimentação fora do lar esperam faturar mais no 1º trimestre deste ano, na comparação com o 1º trimestre do ano passado.

Já na comparação com o último trimestre de 2025, 63% projetam crescimento, 20% esperam equilíbrio e 17% preveem queda. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 23 de dezembro em estabelecimentos do Ceará.

Quando perguntados sobre a situação de suas respectivas empresas, 40% dos empresários afirmaram ter operado com lucro em novembro do ano passado, enquanto 40% registraram estabilidade, 19% tiveram prejuízo e 1% não operava ainda naquele mês, tendo iniciado suas operações em dezembro.

Para o presidente da Abrasel no Ceará, Taiene Righetto, os dados mostram um setor que segue resiliente, mesmo diante de um ambiente econômico ainda desafiador. Há uma expectativa clara de crescimento para o início de 2026, o que demonstra a confiança dos empresários e a força da alimentação fora do lar no Ceará”.