Leo Couto diz que cálculo do IPTU por valor venal está garantido

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), afirmou ontem que a revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aprovada pelos vereadores retirou do texto o artigo que previa a atualização da base de cálculo conforme o valor de mercado dos imóveis e terrenos e que a questão está solucionada e não deve gerar aumento do imposto, apesar de questionamentos da oposição. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Projeto de Lei Complementar nº 53/2025 retornou para sanção ou veto do prefeito Evandro Leitão (PT). A Prefeitura diz que não deve haver aumento da carga tributária com a revisão.

O projeto de lei reforma o Código Tributário Municipal e, além de IPTU, trata sobre a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) e redução de Imposto Sobre Serviços (ISS) para clubes esportivos na venda de ingressos, de 5% para 2%. Leo Couto é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza Crédito: Érika Fonseca/CMFor Sobre o IPTU, o presidente da Câmara Municipal, vereador Leo Couto (PSB), destaca o papel dos vereadores na construção do texto final, especialmente no trecho do artigo 267, que agora prevê que "a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel". "Eu sempre gosto de escutar todos os colegas e também os setores que chegam, até porque estamos aqui de portas abertas. Mas foi realmente para deixar mais claro, para não gerar interpretações dúbias, somente isso", explica.

Léo Couto se refere a uma subemenda aprovada no Parlamento que suprimiu do texto artigo que estabelecia que "a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, correspondente ao valor pelo qual se negociaria o bem imóvel dentro das condições normais de mercado vigente". Esse artigo foi o que gerou uma onda de preocupação no empresariado. Ontem, 28, O POVO revelou que reunião realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) reuniu empresários e o titular da Secretaria Municipal de Finanças, Márcio Cardeal.