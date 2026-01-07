Ceará espera mais de 680 mil turistas em janeiro via aeroportos

Aeroportos cearenses devem receber mais de 680 mil pessoas neste mês de janeiro / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará espera receber 746 mil visitantes neste mês de janeiro somente por via aérea. Essa é a previsão da Secretaria do Turismo do Estado (Setur-CE), com base nos dados dos aeroportos de Fortaleza e Jericoacoara. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Neste período de alta estação, a conexão com 21 destinos nacionais e 9 destinos internacionais potencializam a atração de turistas ao Estado. Ainda neste mês de janeiro, mais uma rota para o Exterior deve iniciar, para Madri, pela Iberia.

Somente no Aeroporto de Fortaleza, há crescimento de 12,9% na movimentação, que deve superar os 644 mil passageiros previstos. ￼O Aeroporto de Fortaleza é administrado pela empresa alemã Fraport Crédito: FERNANDA BARROS O Aeroporto Internacional Pinto Martins mantém conexão com 19 destinos nacionais, sendo que 14 deles possuem frequências diretas disponíveis entre as três companhias que operam os trechos. Já entre os destinos internacionais, Fortaleza mantém frequências diárias para Lisboa, pela TAP.

Outras opções de destinos para o Exterior são Cayenne - Guiana Francesa (2 voos semanais) e Paris (5 voos semanais) pela Air France; Buenos Aires (5 voos semanais), Miami (2 voos semanais), Montevidéu e Orlando (um voo semanal cada) pela Gol; Lisboa (3 voos semanais) e Santiago (2 voos semanais) pela Latam; além de Madri (3 voos semanais) pela Iberia. ￼￼AEROPORTO de Cruz, que dá acesso a Jericoacoara, foi arrematado pela Fraport Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará Em relação ao Aeroporto de Jericoacoara, a expectativa é de que ele receba 37 mil passageiros em janeiro, um crescimento de 5,29% em relação ao igual período do ano passado.