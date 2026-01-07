Ceará espera mais de 680 mil turistas em janeiro via aeroportos

Ceará espera mais de 745 mil passageiros chegando em aeroportos em janeiroNeste período de alta estação, conexão com 21 destinos nacionais e 9 destinos internacionais potencializam a atração de turistas ao Estado. Somente no Aeroporto de Fortaleza, há crescimento de 12,9% na movimentação
O Ceará espera receber 746 mil visitantes neste mês de janeiro somente por via aérea. Essa é a previsão da Secretaria do Turismo do Estado (Setur-CE), com base nos dados dos aeroportos de Fortaleza e Jericoacoara.
Neste período de alta estação, a conexão com 21 destinos nacionais e 9 destinos internacionais potencializam a atração de turistas ao Estado. Ainda neste mês de janeiro, mais uma rota para o Exterior deve iniciar, para Madri, pela Iberia.
Somente no Aeroporto de Fortaleza, há crescimento de 12,9% na movimentação, que deve superar os 644 mil passageiros previstos.
O Aeroporto Internacional Pinto Martins mantém conexão com 19 destinos nacionais, sendo que 14 deles possuem frequências diretas disponíveis entre as três companhias que operam os trechos.
Já entre os destinos internacionais, Fortaleza mantém frequências diárias para Lisboa, pela TAP.
Outras opções de destinos para o Exterior são Cayenne - Guiana Francesa (2 voos semanais) e Paris (5 voos semanais) pela Air France; Buenos Aires (5 voos semanais), Miami (2 voos semanais), Montevidéu e Orlando (um voo semanal cada) pela Gol; Lisboa (3 voos semanais) e Santiago (2 voos semanais) pela Latam; além de Madri (3 voos semanais) pela Iberia.
Em relação ao Aeroporto de Jericoacoara, a expectativa é de que ele receba 37 mil passageiros em janeiro, um crescimento de 5,29% em relação ao igual período do ano passado.
Os números são correspondentes a duas rotas operadas para o local. O secretário titular da Setur, Eduardo Bismarck, celebrou o resultado, destacando o diálogo do Estado com as companhias para expansão das frequências e fortalecimento do destino.
"Grande alegria de ver nosso estado recebendo tantos turistas. Seguimos trabalhando, sob a liderança do governador Elmano de Freitas, para fazer este número crescer ainda mais", postou nas redes sociais.
Em relação ao Aeroporto de Juazeiro do Norte, administrado pela Aena, são previstos 65 mil passageiros neste mês, um crescimento de 32,9%.
O movimento é dividido entre quatro destinos nacionais, o que deve gerar uma movimentação de 765 aeronaves no período, montante 36,1% superior ao do igual período do ano passado.
Confira os voos que devem chegar ao Ceará em janeiro
Frequências nacionais
- Belém (diário)
- Belo Horizonte (diário)
- Recife (diário)
- Campinas (diário)
- São Paulo (diário)
- Rio de Janeiro (diário)
- Brasília (diário)
- Guarulhos (diário)
- Salvador (diário)
- Juazeiro do Norte (diário)
- Manaus (diário)
- Natal (diário)
- São Luiz (diário)
- Teresina (diário)
- Parnaíba (3 voos)
- Uberlândia (2 voos)
- Foz do Iguaçu (2 voos)
- Ribeirão Preto (1 voo)
- São José do Rio Preto (1 voo)
Frequências internacionais
- Lisboa
- Buenos Aires (5 voos)
- Paris (3 voos)
- Madrid (3 voos)
- Santiago (2 voo)
- Miami (2 voos)
- Cayenne (2 voos)
- Montevidéu (1 voo)
- Orlando (1 voo)
Fonte: Governo do Ceará/Setur
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado