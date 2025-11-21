IAG, matriz de British Airways e Iberia, oficializa interesse por TAP Air Portugal

O grupo IAG, empresa matriz das companhias aéreas British Airways e Iberia, oficializou nesta sexta-feira (21) seu interesse pela TAP Air Portugal, em pleno processo de privatização. Desta forma, a IAG junta-se à Air France-KLM e à Lufthansa na disputa para investir na empresa portuguesa.

"A IAG confirma ter apresentado uma declaração de interesse à Parpública (agência portuguesa de gestão de participações do Estado), de acordo com o processo governamental de privatização parcial da TAP", declarou um porta-voz em comunicado. "No entanto, várias condições devem ser cumpridas antes que a IAG possa apresentar uma proposta de investimento", acrescentou, sem fornecer mais detalhes. O governo português pretende concluir em 2026 a privatização de até 49,9% do capital da TAP, que havia sido renacionalizada em 2020 para enfrentar as consequências da pandemia de covid-19. A companhia aérea então recebeu uma injeção de 3,2 bilhões de euros (cerca de R$ 20,4 bilhões, na cotação da época) de fundos públicos em troca de um plano de reestruturação.