CE: Mais da metade dos bares e restaurantes lucraram em setembro

Conforme o levantamento da Abrasel, 29% dos bares e restaurantes registraram aumento de receita e 25% estabilidade / Crédito: FERNANDA BARROS

O setor de alimentação fora do lar registrou quase metade das empresas operando com lucros, mais precisamente 51%, em setembro. Os dados constam de pesquisa sobre a situação econômica do setor no mês que se encerra nesta terça-feira, 30, realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará.