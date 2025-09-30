Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CE: Mais da metade dos bares e restaurantes lucraram em setembro

Mais da metade dos bares e restaurantes do CE tiveram lucro em setembro, diz Abrasel

Por outro lado, 37% mantiveram estabilidade e outros 11% amargaram prejuízo, segundo entidade
Atualizado às Autor O Povo
O setor de alimentação fora do lar registrou quase metade das empresas operando com lucros, mais precisamente 51%, em setembro.

Os dados constam de pesquisa sobre a situação econômica do setor no mês que se encerra nesta terça-feira, 30, realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará.

Ainda conforme o levantamento, 29% dos estabelecimentos registraram aumento de receita, 25% estabilidade e 46% queda na receita em setembro.

Quanto aos preços, 54% dos empresários afirmam ter reajustado seus cardápios conforme ou abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses, 3% fizeram ajustes acima do índice inflacionário, enquanto 43% não fizeram reajustes de preços no período.

Com relação ao endvidamento, 39% dos empresários do setor afirmaram ter dívidas em atraso, sendo as principais fontes de débitos os impostos federais (66%), os impostos estaduais (50%) e as taxas municipais (28%).

Segundo o presidente da Abrasel no Ceará, Taiene Righetto, “o cenário de recuperação é fruto de fatores como o aquecimento do turismo e maior controle financeiro por parte das empresas”

“O setor ainda enfrenta desafios importantes, como o peso da carga tributária e o endividamento, mas os dados mostram que estamos avançando. Isso é fundamental para garantir a geração de empregos e a movimentação da economia local”, ressalta Righetto.

