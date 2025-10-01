Horário de verão: bares e restaurantes defendem volta ao Brasil

Bares e restaurantes se posicionam a favor da volta do horário de verão / Crédito: FERNANDA BARROS

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) se posicionou a favor do Governo Federal rever a suspensão do horário de verão. Para a entidade, a medida é necessária para reduzir o risco de apagões e movimentar a economia, tanto nos bares e restaurantes quanto no comércio em geral.

Segundo Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, o horário de verão foi uma medida extremamente benéfica para o País, e ajudou também a economizar energia.

De acordo com o presidente, quando vigorou a medida, foi observado que, entre 18h e 21h, o faturamento do setor de bares e restaurantes chegou a crescer. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Benefícios e razões para que o horário de verão volte no País Segundo a Abrasel, com mais luz natural no período entre o fim da tarde e às 21h, o horário de verão ajuda a reduzir o consumo de energia nos horários movimentados, evitando o acionamento de termelétricas mais caras e poluentes.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres (Cemaden) apontam que as principais bacias hidrográficas do País, como Paraná, São Francisco e Tocantins, têm enfrentado secas severas há dez anos. Conforme o Cemaden, um dos fatores responsáveis pelo problema é o agravamento da crise climática, que também acende outro alerta: a possível limitação do modelo de previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Esse padrão de prognóstico não considera as mudanças no meio ambiente e pode subestimar os riscos de sobrecarga no sistema elétrico. O fenômeno de seca pode comprometer a agricultura, aumentar a demanda por irrigação e pressionar ainda mais o uso da água para geração de energia. Por que o horário de verão foi extinto no Brasil? O horário de verão vigorou no Brasil por 34 anos e tinha como principal objetivo a redução de consumo de energia elétrica a partir do melhor aproveitamento da luz natural com o adiantamento dos relógios em uma hora.