Horário de verão: bares e restaurantes defendem volta ao Brasil

Horário de verão: bares e restaurantes defendem volta da aplicação no BrasilAs empresas buscam a volta da medida com o objetivo de aumentar o faturamento de bares e restaurantes, além de diminuir o consumo de energia em horários de pico
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) se posicionou a favor do Governo Federal rever a suspensão do horário de verão. Para a entidade, a medida é necessária para reduzir o risco de apagões e movimentar a economia, tanto nos bares e restaurantes quanto no comércio em geral.
Segundo Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, o horário de verão foi uma medida extremamente benéfica para o País, e ajudou também a economizar energia.
De acordo com o presidente, quando vigorou a medida, foi observado que, entre 18h e 21h, o faturamento do setor de bares e restaurantes chegou a crescer.
Benefícios e razões para que o horário de verão volte no País
Segundo a Abrasel, com mais luz natural no período entre o fim da tarde e às 21h, o horário de verão ajuda a reduzir o consumo de energia nos horários movimentados, evitando o acionamento de termelétricas mais caras e poluentes.
Dados do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres (Cemaden) apontam que as principais bacias hidrográficas do País, como Paraná, São Francisco e Tocantins, têm enfrentado secas severas há dez anos.
Conforme o Cemaden, um dos fatores responsáveis pelo problema é o agravamento da crise climática, que também acende outro alerta: a possível limitação do modelo de previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Esse padrão de prognóstico não considera as mudanças no meio ambiente e pode subestimar os riscos de sobrecarga no sistema elétrico.
O fenômeno de seca pode comprometer a agricultura, aumentar a demanda por irrigação e pressionar ainda mais o uso da água para geração de energia.
Por que o horário de verão foi extinto no Brasil?
O horário de verão vigorou no Brasil por 34 anos e tinha como principal objetivo a redução de consumo de energia elétrica a partir do melhor aproveitamento da luz natural com o adiantamento dos relógios em uma hora.
Em 2019, o Governo Federal decidiu suspender o horário de verão. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), nos últimos anos houve mudanças no hábito de consumo de energia da população, deslocando o maior consumo diário de energia para o período da tarde.
Portanto, para o governo, a solução deixou de produzir os resultados para os quais a política pública foi formulada, perdendo a razão de ser aplicada do ponto de vista do setor elétrico.
