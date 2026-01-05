EUAxVenezuela: Ibovespa instável, apesar de commodities e de NY

Bolsa de valores do Brasil inicia primeiro pregão após o ataque dos EUA em território da Venezuela / Crédito: Agência Brasil

O Ibovespa opera indefinido na manhã de segunda-feira, 5, apesar da valorização das commodities e dos índices das bolsas do ocidente, após a ação dos Estados Unidos na Venezuela, no sábado. A invasão da tropa americana foi seguida de prisão do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em Nova York, as altas no pré-mercado são moderadas e o Dow Jones futuros opera em baixa, em meio a incertezas acerca dos desdobramentos da crise geopolítica e enquanto espera-se novidades sobre o tema.

Os juros futuros e o dólar ante o real avançam. Hoje, haverá reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), ao meio-dia, para debater a situação da Venezuela. Já Maduro deve comparecer pela primeira vez a um tribunal americano nesta segunda-feira para responder às acusações de narcoterrorismo usadas pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, para justificar a captura e extradição para Nova York. "Mercado não se preocupa com a moralidade das coisas" Para os investidores, segundo Lucas Sigu Souza, sócio-fundador da Ciano Investimentos, o que foi feito pelos EUA com a Venezuela, não gera grandes preocupações. "O mercado não se preocupa com a moralidade das coisas e sim com as consequências. O fato é que a Venezuela se tornou irrelevante nas últimas décadas, do ponto de vista do mercado internacional. E não há nenhuma consequência relevante para a economia mundial", avalia.

Em meio ao futuro relacionado às questões geopolíticas, Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, ressalta que a volatilidade do mercado tende a aumentar. "Não sabemos o que acontecerá. O que sabemos é que Trump disse que vai tocar a Venezuela, e sabemos do seu interesse pelo petróleo", cita em nota. Indicadores vão conduzir apostas Ao mesmo tempo, investidores aguardam as divulgações da semana, que devem ter forças para conduzir apostas para a política monetária no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente.