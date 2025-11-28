IBGE: emprego com carteira assinada no setor privado soma recorde de 39,182 milhões de pessoas

O País registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado avançou a 39,182 milhões de trabalhadores, 68 mil vagas a mais em um trimestre. Em um ano, esse contingente cresceu em 927 mil pessoas.