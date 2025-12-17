Transnordestina realizará primeira operação-teste com transporte de milho

Início efetivo da operação comissionada será programado em conjunto com o Governo Federal, e os governos dos Estados do Ceará e do Piauí / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

A Ferrovia Transnordestina inicia nesta quinta-feira, 18, a primeira operação-teste, em trecho de 585km entre a cidade de Bela Vista do Piauí (PI) e Iguatu, no Ceará. A primeira locomotiva, em uma composição com 20 vagões, transportará uma carga de milho. De acordo, com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MDIR) serão realizados testes de carga, descarga e operação em marcha.

Além de milho, a ferrovia deve transportar quando estiver operando comercialmente outros grãos, algodão, minérios, gesso e contêineres, entre outras cargas de alto desempenho.

“A partir do momento que essa ferrovia chegar no Porto de Pecém (PE), ela ganha uma nova escala, uma nova possibilidade, inclusive mais oportunidades para a gente viabilizar outras expansões”, destacou Eduardo Tavares, secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do MDIR. A fim de garantir que a produção do Nordeste chegue com maior velocidade aos centros de consumo, a TLSA planeja instalar de seis a oito terminais logísticos ao longo do percurso. Entre as estruturas já previstas estão Eliseu Martins e Bela Vista, no Piauí, Trindade e Salgueiro, em Pernambuco, além de Missão Velha, Maranguape e o próprio Porto do Pecém, no Ceará.

Este último contará com um terminal de uso privado do Grupo CSN, conectando as ferrovias FTL e TLSA a porto, denominado TUP NELOG, orçado em R$ 900 milhões. Os terminais de Iguatu, Quixeramobim e Quixadá serão de parceiros privados. Segundo o MDIR, essas parcerias seguiram o modelo de condomínio, com as empresas instalando suas operações dentro da área de concessão da ferrovia. Na semana passada, foi assinada a ordem de serviço de infraestrutura para os lotes MVP 9 e MBP 10, que correspondem aos lotes de Baturité e Aracoiaba, o que representa 100% de obras mobilizadas no Ceará, em um projeto com expectativa de geração de 6,5 mil empregos diretos.