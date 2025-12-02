Lula sobre retomada da Transnordestina: "Importante para o Brasil e para o Nordeste'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 2, em entrevista ao programa Balanço Geral PE, da TV Guararapes, de Pernambuco, que tem uma "tristeza muito grande" por não ter inaugurado a Transnordestina até hoje. A ferrovia é projetada para ligar os portos de Pecém (no Ceará) e de Suape (em Pernambuco), até o cerrado do Piauí e foi uma promessa de campanha.

"Tenho uma tristeza muito grande de não ter inaugurado ainda a Transnordestina. Prometi ao meu velho e saudoso companheiro Miguel Arraes, foi um pedido dele, que se ganhasse as eleições eu faria a Transnordestina. Era para ser inaugurada em 2012, mas de tanto vai e vem, paralisação, processo e confusão, só eu fiz 31 reuniões com Eduardo Campos (ex-governador de Pernambuco morto em 2014), Cid Gomes (ex-governador do Ceará) e Wellington (Dias, ex-governador do Piauí), para resolver todos os problemas. Não foi possível inaugurar, mas retomei porque quero inaugurar", afirmou Lula, completando que a obra "vai ser importante para o Brasil e o Nordeste".