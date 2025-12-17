Governo encaminha à Assembleia pedido para operação de R$ 2 bi em crédito

Valores seriam destinados à áreas de saúde, educação e segurança pública e pedido aproveitaria solidez fiscal do Estado

O governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) uma mensagem submetendo Projeto de Lei que visa contratar até R$ 2 bilhões em crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os recursos a serem contratados provêm do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), com valores a serem destinados às áreas de saúde, educação e segurança pública. A operação exige uma contragarantia do Executivo estadual à União.

De acordo com a mensagem enviada, o objetivo estratégico é garantir a execução de projetos estruturantes que melhorem o atendimento à população e o aprimoramento do serviço público, além de promover o desenvolvimento regional equilibrado e a melhoria das condições de vida da população cearense. Ainda conforme o documento, os investimentos estão inteirados ao Plano Plurianual (2024-2027).

Na justificativa para o pedido, o governo do Estado ressalta que mantém uma política econômica que preza pelo equilíbrio fiscal, sustentada por uma governança institucional e um arcabouço fiscal robustos e cita que o Ceará atingiu o nível máximo de solidez fiscal ao obter a nota de Capacidade de Pagamento (Capag) A, na avaliação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).