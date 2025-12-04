Bradesco encerrará home office para funcionários de duas áreas a partir de 2026

O Bradesco determinou o retorno ao trabalho presencial de quase 900 funcionários de duas áreas, a partir de janeiro de 2026, de acordo com o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Procurado, o Bradesco afirmou, em nota enviada ao Estadão, que a definição da rotina de trabalho é orientada pela liderança de cada área, que estabelece o número ideal de dias presenciais e remotos com base nas especificidades operacionais. "O Bradesco busca sempre um equilíbrio entre o presencial e o remoto, com foco na produtividade e no bem-estar das pessoas", disse o banco.

A instituição financeira acrescentou que cerca de 50% dos seus mais de 82 mil funcionários trabalham de forma híbrida. O sindicato afirmou que, na segunda-feira, 1º, o banco informou a 844 funcionários do departamento de investimentos que eles voltarão a trabalhar exclusivamente de forma presencial a partir de 2 de janeiro de 2026. O anúncio respeitou o prazo previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que exige aviso prévio aos trabalhadores em casos de mudança no regime de trabalho. De acordo com a entidade, o Bradesco disse que haverá espaço suficiente para acomodar toda a equipe e garantir que todos os trabalhadores tenham condições adequadas para exercer suas funções. "O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região está atento ao processo e reforça que o retorno presencial deve ocorrer com condições estruturais e organizacionais adequadas", afirmou.

Já na quarta-feira, 3, a associação afirmou que o banco também encerrou o home office para uma das três diretorias da tesouraria, o que afetará 50 colaboradores, a partir de 5 de janeiro de 2026. O diretor do Conselho Fiscal do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e bancário no Bradesco, Vanderlei Alves, afirmou que a mudança gerou insatisfação entre os funcionários da tesouraria. "Os bancários ficaram descontentes com a informação, já que muitos não batem o ponto e podem trabalhar de qualquer lugar. O banco sabe que os trabalhadores são comprometidos, mas quer ter o controle total sobre seus funcionários", afirmou. No início de novembro, o Nubank também anunciou mudanças no modelo de trabalho, que deixará de ser majoritariamente remoto para ser em formato híbrido a partir do ano que vem.