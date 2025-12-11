Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anac aprova edital para repactuação do aeroporto do Galeão, com leilão previsto para março

Autor Agência Estado
A diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou, nesta quinta-feira, 11, o edital da venda assistida do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). O documento, que traz as regras para a repactuação, deve ser publicado no Diário Oficial da União na próxima segunda-feira, 15.

O edital prevê a realização de um processo competitivo simplificado, com lance mínimo de R$ 932 milhões pela operação do aeroporto. O leilão está previsto para 30 de março, na sede da B3, em São Paulo.

O documento estabelece também a cobrança de uma contribuição variável de 20% do faturamento bruto da concessionária até 2039. As determinações incluem ainda a saída da Infraero da administração até março de 2026.

Atualmente a União, por meio da Infraero, detém 49% da concessionária RioGaleão. A fatia restante pertence a duas companhias privadas. A Vinci Compass entrou no negócio, em outubro deste ano, após comprar 70% da participação da chinesa Changi Airports International (CAI), acionista original.

No início de 2022, a Changi declarou a intenção de devolver a operação do aeroporto carioca, alegando que a movimentação do aeroporto ficou abaixo do previsto nos estudos de viabilidade. No entanto, voltou atrás.

Desde então, o poder público tem buscado formas de retomar a viabilidade financeira da concessão. Em junho de 2025, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a repactuação da concessão por meio da venda assistida.

