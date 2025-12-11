Obras do Anel Viário são paralisadas na Grande Fortaleza

Obras do Anel Viário são paralisadas na Grande FortalezaMotivo da paralisação seria atraso em pagamento ao consórcio que executa a obra, o que é negado pelo Governo do Estado
As obras do Anel Viário, na Região Metropolitana de Fortaleza, estão paralisadas desde quarta-feira, 10. A informação foi divulgada inicialmente por trabalhadores que atuam no local e confirmada em apuração da rádio O POVO CBN.
Segundo apurou o jornalista Jocélio Leal, apresentador do programa O POVO no Rádio, fontes do consórcio responsável pela obra, composto por quatro empresas, alegam que o grupo está sem receber há alguns meses e com isso os trabalhadores também estariam sem receber.
Em nota, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) nega haver qualquer atraso.
“A Superintendência de Obras Públicas (SOP) informa que já adota todas as medidas para a retomada dos trabalhos do Anel Viário de Fortaleza”, pontua o órgão, acrescentando que “a empresa contratada paralisou indevidamente suas atividades, de forma unilateral e sem justificativa contratual. A SOP reforça que não há quaisquer pendências administrativas ou financeiras por parte do Estado que impeçam a execução da obra”.
“Portanto, diante da paralisação indevida, a SOP já notificou a empresa e está tomando as providências legais e contratuais cabíveis para garantir que os serviços sejam normalizados no menor tempo possível, com o mínimo de impacto para a população”, conclui a instituição em nota.
O projeto de duplicação das vias, assinado entre Governo Federal e consórcio, teve início no ano de 2010. Em 2012, a responsabilidade passou a ser da esfera estadual após mudanças de comando e desistência dos primeiros contratos de operação da obra, que tinha entrega prevista justamente naquele ano.
Entre interrupções e atrasos na entrega da obra, as datas previstas no projeto inicial foram desconsideradas. A retomada dos trabalhos se deu em 2024, quando o Governo do Estado recebeu aporte de recursos federais. A nova previsão de entrega seria até o final de 2025, de acordo com o governador Elmano de Freitas.
A propósito, o governador admitiu que há uma crise com a empresa responsável pela obra, mas disse preferir não romper o contrato. “Nós fizemos um cronograma com a empresa, ela não cumpriu o cronograma e eu estou chamando a SOP para nós discutirmos e poder encontrar a solução”, afirmou Elmano de Freitas.
“Quem decide a empresa não sou eu, quem decide a empresa é o processo licitatório e essa situação não é nova no estado. Nós temos que licitar para garantir lisura, transparência, capacidade de competição, mas às vezes boas empresas ganham licitação. Às vezes uma má empresa ganha a licitação”, disparou.
“Da minha parte cabe cobrar a empresa para que ela cumpra o cronograma estabelecido com o Estado. É isso que eu vou cobrar da empresa. Ela tem um cronograma estabelecido em acordo e ela não está cumprindo o cronograma”, concluiu o governador. (Colaboraram Wendel Souza e Jocélio Leal, rádio O POVO CBN)