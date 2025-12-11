Obras do Anel Viário são paralisadas na Grande Fortaleza

Obras do Anel Viário tinham previsão de ser concluídas em 2025 / Crédito: FCO FONTENELE

As obras do Anel Viário, na Região Metropolitana de Fortaleza, estão paralisadas desde quarta-feira, 10. A informação foi divulgada inicialmente por trabalhadores que atuam no local e confirmada em apuração da rádio O POVO CBN. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

“Portanto, diante da paralisação indevida, a SOP já notificou a empresa e está tomando as providências legais e contratuais cabíveis para garantir que os serviços sejam normalizados no menor tempo possível, com o mínimo de impacto para a população”, conclui a instituição em nota. O projeto de duplicação das vias, assinado entre Governo Federal e consórcio, teve início no ano de 2010. Em 2012, a responsabilidade passou a ser da esfera estadual após mudanças de comando e desistência dos primeiros contratos de operação da obra, que tinha entrega prevista justamente naquele ano. Entre interrupções e atrasos na entrega da obra, as datas previstas no projeto inicial foram desconsideradas. A retomada dos trabalhos se deu em 2024, quando o Governo do Estado recebeu aporte de recursos federais. A nova previsão de entrega seria até o final de 2025, de acordo com o governador Elmano de Freitas.