Iluminação pública no Anel Viário está sendo estudada, diz Elmano

"Com a retomada (das obras), agora nós já estamos desenvolvendo um projeto para iniciar a iluminação pública do Anel Viário e poder avançar mais, especialmente nos retornos, para que tenha mais facilidade."

A iluminação pública na Rodovia 4º Anel Viário está sendo estudada pelo Governo do Ceará, conforme explicou o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) .

A rodovia é federal e há anos vem tendo as obras divididas entre a Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Estado, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da União.

Além disso, conforme antecipado pelo O POVO , as obras da primeira etapa não contemplam a iluminação pública e devem ser concluídas até o fim de 2025. A ordem de serviço foi assinada desde agosto deste ano.

"Não tem como a gente passar aqui. É complicado. Já presenciei vários acidentes aqui com vítimas fatais, seja ciclista ou pedestre. A passarela ajudaria muito."

O assunto é uma reclamação dos moradores da região. Por exemplo, Delbos Andrade, trabalha com reciclagem e precisa se locomover com a bicicleta, porém, a travessia na rodovia é difícil. Nesse sentido, reforçou a necessidade da passarela, para dar mais segurança.

À época, Valdeci Rebouças, explicou que estão negociando para construir um processo financeiro e elaborar o projeto. Também destacou que uma das exigências que fez para a empresa foi da equipe contratada ser da comunidade no entorno, além de estabelecer uma relação próxima.

"A empresa deve procurar as associações que atuam na área, tanto associações empresariais quanto comunitárias, e ouvir as questões levantadas por elas. Isso facilita o processo de execução da obra."

Isso porque, como as empresas que ganharam a licitação não são da região (uma é do Pará e outra de Minas Gerais), é fundamental que eles interajam para entender as necessidades específicas.