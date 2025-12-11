Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assembleia Legislativa do Ceará anuncia programa de estágio com 500 vagas

Ao todo, serão 250 vagas destinadas a estudantes de nível médio e 250 vagas destinadas a estudantes de nível superior
Atualizado às Autor Adriano Queiroz
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), anunciou para janeiro de 2026, o lançamento do que seria o maior programa de estágio da Casa, com previsão de 500 vagas.

O anúncio foi feito durante a 3ª Feira Cearense de Aprendizagem Profissional, um evento promovido pelo programa Alcance, destinado a jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho ou se qualificar para ele.

Conforme Aldigueri, o edital trará a previsão de 250 vagas destinadas a estudantes de nível médio e 250 vagas destinadas a estudantes de nível superior.

“São estágios de 20 horas, que atualmente esta Casa paga o valor de quase R$ 1.900”, detalhou o presidente da Alece.

“É importante que possamos dar essa oportunidade, essa primeira chance e oxigenar a Casa, experienciando, ensinando e aprendendo com o vigor da juventude”, destacou o presidente, que acrescentou ter o atual programa efetivado vários jovens aprendizes aos quadros da Alece. Ele disse ainda que a iniciativa é uma contrapartida de responsabilidade social da Casa.

“A Alece é muito mais do que uma casa de leis e de fiscalização. É também uma Casa que tem responsabilidade social, que faz programas voltados para quem mais precisa. Essa feira é justamente isso: oportunizar a primeira chance, a primeira oportunidade, o primeiro passo de um jovem”, acrescentou Aldigueri ao comentar o evento realizado.

Na oportunidade, o presidente da Assembleia lembrou que, no próximo ano, a Alece também realizará concurso público, disponibilizando 200 vagas.

