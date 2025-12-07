Enel faz renegociação de dívidas com parcelamento de até 36 vezes

Campanha alerta para o risco de corte de energia de inadimplentes / Crédito: Lorena Louise, em 14/1/2025

A Enel Distribuição Ceará lançou uma campanha de renegociação de dívidas. Os beneficiários da Tarifa Social podem parcelar suas contas em até 36 vezes, com possibilidade de isenção de encargos e parcelamento sem juros, dependendo do caso. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Já os clientes residenciais em geral podem negociar dívidas com entrada mínima de 10% e parcelamento em até 7 vezes, desde que os débitos tenham mais de 60 dias de atraso. As condições estarão disponíveis até o dia 31 de dezembro deste ano.

Quem pode participar Para entrar no programa, o cliente deve ter pelo menos uma fatura vencida há 61 dias. É necessário apresentar a documentação do titular da conta, tanto nos canais digitais quanto nas lojas físicas. Os consumidores que já possuem parcelamento ativo não podem aderir novamente. As condições variam de acordo com cada caso, com incidência de IPCA e juros, incorporados à fatura mensal. Tarifa Social tem condições ampliadas Os clientes enquadrados na Tarifa Social de Energia Elétrica têm acesso às condições mais favoráveis. Além do parcelamento estendido, podem ter isenção de encargos conforme a análise da Enel.

Para negociar, é necessário:

Ser titular da conta;

Ter débitos vencidos há pelo menos 61 dias. Sobre a Enel Distribuição Ceará Subsidiária da multinacional italiana Enel, a distribuidora atende todos os 184 municípios do Ceará, cobrindo 100% do estado. São mais de 4,2 milhões de clientes, 189 pontos de atendimento e 127 subestações. A companhia administra mais de 156 mil quilômetros de rede elétrica, distribuídos em alta, média e baixa tensão, seguindo diretrizes alinhadas à Agenda 2030 da ONU. Serviço: As condições especiais estão disponíveis até 31 de dezembro Os atendimentos podem ser feitos: Site: https://www.enel.com.br/pt-ceara