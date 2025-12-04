IBGE revisa PIB do 2º trimestre ante 1º trimestre de 0,4% para 0,3%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2025 ante primeiro trimestre de 2025, que passou de 0,4% para 0,3%. O órgão também revisou a taxa do PIB do primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024, que passou de 1,3% para 1,5%.

Na revisão do quatro trimestre de 2024 ante terceiro trimestre de 2024 de 0,1% para -0,1%. Na revisão do terceiro trimestre de 2024 ante o segundo trimestre de 2024, o resultado passou de 0,8% para 0,9%. Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta quinta-feira, 4, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Revisões detalhadas

O IBGE também revisou o PIB agropecuário, o consumo do governo, e as importações e exportações em duas janelas: do primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024, e do segundo trimestre de 2025 ante o período imediatamente anterior. O consumo das famílias também foi revisto. Em relação ao PIB agropecuário do 1º trimestre de 2025 ante 4º trimestre de 2024, a revisão foi de 10,2% para 12,9%. Na revisão do 2º trimestre de 2025 ante 1º trimestre do mesmo ano, o resultado passou de 10,1% para 11,5%. O órgão também revisou o consumo das famílias do primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024, de 2,6% para 2,2%.

No consumo do governo, a revisão do 1º trimestre de 2025 ante 4º trimestre do ano passado foi de 1,1% para 2,0%. Já na comparação do segundo trimestre de 2025 com o período imediatamente anterior, a revisão foi de 0,4% para 0,9%. As importações foram revistas de 14,0% para 13,3% do 1º trimestre deste ano ante 4º trimestre de 2024, e as importações do segundo trimestre de 2025 com o período imediatamente anterior de 4,4% para 3,9%. Revisões de 2024

O IBGE manteve o PIB de 2024 com alta de 3,4%, mas revisou outros resultados, entre eles, o PIB agropecuário, que passou de -3,2% para -3,7%. O órgão também revisou a taxa do PIB industrial, de 3,3% para 3,1% em 2024. Na revisão do PIB de Serviços de 2024, o resultado passou de 3,7% para 3,8%.