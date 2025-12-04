Taxas de juros caem após PIB mais fraco e com dólar

Os juros futuros operam em leve baixa na manhã desta quinta-feira, 4, após o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil do terceiro trimestre abaixo do esperado e diante do recuo do dólar ante o real. A alta dos rendimentos dos Treasuries avançam.

Além disso, o mercado está atento ao fiscal, com a votação no plenário do Congresso da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2026.