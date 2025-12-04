Taxas de juros caem após PIB mais fraco e com dólar
Os juros futuros operam em leve baixa na manhã desta quinta-feira, 4, após o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil do terceiro trimestre abaixo do esperado e diante do recuo do dólar ante o real. A alta dos rendimentos dos Treasuries avançam.
Além disso, o mercado está atento ao fiscal, com a votação no plenário do Congresso da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2026.
Às 9h31, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,555%, de 13,591% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 12,655%, de 12,694%, e o para janeiro de 2031 cedia para mínima de 12,875%, de 12,915% no ajuste da véspera.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente