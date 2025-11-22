Remédios são levados para Bolsonaro, preso em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão por conspiração golpista. Former Brazilian President (2019-2022) Jair Bolsonaro leaves the DF Star hospital in Brasilia on September 14, 2025, after undergoing a series of medical examinations, as he remains under house arrest. Brazil's Supreme Court on September 11 sentenced firebrand ex-president Jair Bolsonaro to 27 years in prison for coup plotting at the end of a landmark trial that divided the nation and drew US fury. (Photo by Sergio Lima / AFP) / Crédito: SERGIO LIMA / AFP

Os remédios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso preventivamente. Equipe médica esteve no local, mas saiu sem dar declarações. Segundo os advogados do réu, ele apresenta saúde debilitada e quadro diário de soluço gastroesofágico e falta de ar e faz uso de medicamentos com ação no sistema nervoso central.