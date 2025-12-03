Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jericoacoara terá 178 novos voos durante o mês de dezembro

O Aeroporto Regional de Jericoacoara vai operar os novos voos pelas companhias Azul, Latam e Gol com a disposição de cerca de 32 mil assentos
Autor Isabella Pascoal
Durante o mês de dezembro, o Aeroporto Regional de Jericoacoara terá operação intensificada com um total de 178 voos ofertados por Azul, Latam e Gol.

A malha aérea conta com aproximadamente 32 mil assentos disponíveis entre os dias 1º e 31 de dezembro — um impulso que visa atender ao aumento da demanda na temporada de férias.

O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 3, como parte de um esforço coordenado para fortalecer o turismo no litoral cearense.

Na programação, a Latam operará voos ligando o aeroporto à capital paulista, em Guarulhos, enquanto a Azul retoma voos partindo de Belo Horizonte para Jericoacoara.

