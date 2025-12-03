Jericoacoara terá 178 novos voos durante o mês de dezembro

O Aeroporto Regional de Jericoacoara vai operar os novos voos pelas companhias Azul, Latam e Gol com a disposição de cerca de 32 mil assentos

Durante o mês de dezembro, o Aeroporto Regional de Jericoacoara terá operação intensificada com um total de 178 voos ofertados por Azul, Latam e Gol.

A malha aérea conta com aproximadamente 32 mil assentos disponíveis entre os dias 1º e 31 de dezembro — um impulso que visa atender ao aumento da demanda na temporada de férias.

