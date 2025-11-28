Latam: aeronaves que operam atualmente no Brasil não são afetadas por recall da Airbus

As aeronaves do Grupo Latam que operam no Brasil não serão afetadas pelo recall de aeronaves da família A320 da Airbus, informou a companhia. As medidas se aplicam apenas a um número limitado de aviões das afiliadas da Colômbia, Chile e Peru, mas as aeronaves que operam no Brasil e Equador não estão sujeitas às indicações da fabricante, ainda segundo a nota.

"As afiliadas do grupo Latam, alinhadas às medidas comunicadas pela Airbus e pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), estão implementando ativamente ações exigidas em parte de suas respectivas frotas de aeronaves da Família A320", explica a empresa no comunicado.