Salário mínimo em 2026 deve ser de R$ 1.627, indica Governo

O salário mínimo é usado como base de gastos do Governo Federal, como aposentadorias, pensões, seguro desemprego e abono salarial. / Crédito: Pixabay / Pexels

O salário mínimo em 2026 deve ser de R$ 1.627. A proposta está em um documento enviado ao Congresso pelo Governo Federal, e é menor que a divulgada anteriormente, de R$ 1.631.

A diminuição do valor justifica-se pela queda na inflação, um dos índices utilizados para definir o valor do piso salarial no Brasil.



Nos últimos meses, os produtos e serviços têm subido menos que o esperado, o que reflete numa inflação menor, que impacta diretamente no valor do salário mínimo. Se confirmado o novo valor, o salário mínimo em 2026 terá um reajuste de 7,2%, se comparado ao atual, de R$ 1.518.

No entanto, o valor do salário mínimo só será conhecido nos próximos dias, após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

