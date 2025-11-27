Entenda nova lei que amplia isenção do IR e taxa ricos no Brasil

Desoneração do IR deve beneficiar até 26,6 milhões de brasileiros. / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nessa quarta-feira, 26, o projeto de lei (PL) que estabelece isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5 mil e desconto para quem ganha até R$ 7.350 mensais. O texto havia sido aprovado pela Câmara no início de outubro e pelo Senado no início de novembro.

Segundo o governo, a desoneração do IR deve beneficiar até 26,6 milhões de pessoas, o que representa 65% dos contribuintes. O custo estimado da isenção para até R$ 5 mil é de R$ 25,8 bilhões, o que será compensado pela criação de um imposto mínimo sobre a alta renda. Uma das principais bandeiras de campanha eleitoral de Lula em 2022, a medida começa a valer a partir de janeiro. Em discurso nesta quarta-feira, Lula destacou que não existe "sociedade igualitária", mas que é preciso governar para aqueles que precisam do Estado. "A economia não cresce por conta do tamanho da conta bancária de ninguém, a economia cresce por conta do consumo que a sociedade pode ter a partir dos alimentos", disse.

Base da pirâmide A tabela do Imposto de Renda funciona de forma progressiva – o brasileiro passa a pagar um imposto maior à medida que seus rendimentos crescem, como uma escada. Atualmente, são isentos do imposto quem ganha até R$ 3.036. Acima desse valor, a tributação começa a ser cobrada em "faixas", que chegam a 27,5% de imposto. O projeto determina que, em 2026, quem ganha até R$ 5 mil não precisará pagar IR. A isenção garantiria um desconto mensal de até R$ 312,89. Quem ganha de R$ 5.000,01 a R$ 7.350,00 terá de pagar menos imposto, e esse desconto pode chegar a até R$ 978,62.